METRO реалізовує безпрецедентну програму підтримки готельно-ресторанного бізнесу

Починаючи з 2020 року компанія "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" кардинально змінила цінову політику та запропонувала безкоштовні діджитал-інструменти, щоб підтримати готельно-ресторанний бізнес в умовах пандемії COVID-19.

Насамперед, компанія пом'якшила умови опту. Тепер для клієнтів HoReCa найнижча оптова ціна на обрані позиції доступна при купівлі навіть однієї одиниці товару. Спеціальні пропозиції на полицях магазинів METRO позначені особливими відмітками "Для HoReCa — одразу опт!". Для того, щоб купувати товари за оптовими цінами незалежно від кількості одиниць, достатньо мати карту професійного клієнта METRO.

Також втричі знижено поріг мінімальної безоплатної доставки для професійних клієнтів. Отримати товар у свій заклад безкоштовно можна при замовленні на сайті власного онлайн-магазину METRO на суму від 1000 грн. Потрібно лише перейти за посиланням (https://bit.ly/2RKfZUi), зареєструватися та дочекатися дзвінка менеджера після заповнення форми.

Щоб робота українського готельно-ресторанного бізнесу не зупинялася, METRO підтримує своїх клієнтів продуктовою відстрочкою платежу, щоб вони могли купувати зараз, а платити потім. Для закладів, які мали заборгованості в умовах карантинної кризи, METRO пропонувало реструктуризацію боргів та збільшення періоду відстрочки платежів.

Крім того, для просування послуг ресторанів компанія пропонує професійним клієнтам безкоштовні комплексні діджитал-рішення. Усього за кілька хвилин кожний клієнт HoReCa може створити безкоштовний власний сайт із функцією онлайн-замовлення та онлайн-бронювання столів для закладу.

"Ми переконані, що комплексні рішення допоможуть українським ресторанам та готелям швидше подолати наслідки кризи та зберегти бізнес, а їхнім гостям — і далі насолоджуватись улюбленими стравами та бездоганним сервісом. Ми турбуємося про бізнес наших клієнтів та допомагаємо їм, щоб вони, у свою чергу, також турбувалися про своїх гостей", — стверджує Тіно Цайске, Генеральний директор "МЕТРО Кеш енд Кері Україна"

"МЕТРО Кеш енд Кері Україна" вийшла на український ринок у 2003 році. Наразі компанія управляє 23-ма класичними центрами оптової торгівлі METRO Cash & Carry у Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові, Львові, Кривому Розі, Полтаві, Вінниці, Запоріжжі, Чернівцях, Миколаєві, Рівному, Івано-Франківську, Маріуполі та Житомирі; та 3-ма магазинами оптової торгівлі "Бери Вези" у Тернополі, Луцьку та Чернігові. За понад 16 років діяльності в Україні METRO Cash & Carry інвестувала в національну економіку понад 600 млн. євро. Обсяг продажів компанії "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" за 2018/2019 фінансовий рік (жовтень 2018 р. — вересень 2019 р.) склав 627 млн. євро. "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" входить до складу METRO. Більше інформації: www.metro.ua

ДОВІДКА

METRO — це провідна міжнародна торговельна оптова компанія, що спеціалізується на обслуговуванні готелів, ресторанів та служб кейтерингу (HoReCa), а також приватних підприємців — власників закладів роздрібної торгівлі. Обслуговуючи понад 16 млн. клієнтів у світі, компанія забезпечує їх якісними товарами як безпосередньо у великих торговельних центрах, так і онлайн, з професійною доставкою. Окрім цього, METRO допомагає своїм клієнтам розвивати бізнес та підвищувати конкурентоздатність, пропонуючи їм сучасні digital-інструменти, покликані розвивати та вдосконалювати сферу гостинності у кожній країні присутності компанії. Сталий розвиток є одним із ключових факторів успішного бізнесу METRO, про що свідчить статус лідера галузі згідно з Європейським індексом сталого розвитку Dow Jones Sustainability Index 2019. Компанія представлена у 34 країнах та надає робочі місця понад 100 тисячам працівників. Обсяг продажів METRO у 2018/2019 фінансовому році склав 27,1 млрд. євро. У жовтні 2019 року METRO AG заключила угоду щодо продажу мажоритарного пакету акцій свого бізнесу у Китаї. У вересні 2018 року компанія розпочала процес продажу роздрібної мережі Real, що налічує понад 34 тисячі працівників. Більше інформації: www.metroag.de