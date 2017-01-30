Международная сеть супермаркетов Spar возвращается в Украину

30 января 2017, 16:01
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Инвестгруппа VolWest Group будет развивать супермаркеты Spar в Украине в 4 форматах

Международная сеть супермаркетов Spar возвращается в Украину | Потребрынки | Дело Увеличить картинку

Международная сеть супермаркетов Spar возвращается в Украину. Ее будет развивать инвестиционная группа VolWest Group, также развивающая сеть магазинов "Наш Край". Об этом сообщила пресс-служба VolWest Group.

Согласно сообщению, договоренность о развитии на рынке Украины международной сети подписали "Spar Украина Корпорейшн", входящая в инвестиционной группу VolWest Group, и международная группа Spar International.

Компания "Spar Украина Корпорейшн" намерена открыть первый супермаркет в ближайшие несколько месяцев в Ровно. При этом, по словам генерального директора компании Сергея Шавлукевича, в ближайших планах инвестгруппы открытие 15 магазинов до конца 2017 года.

Сеть супермаркетов в Украине будет развиваться в 4 торговых форматах: Spar Express ("магазины у дома" торговой площадью до 200 кв. м), Spar (супермаркеты 200-800 кв. м), EuroSpar (супермаркеты 800-3000 кв. м), InterSpar (гипермаркеты свыше 3000 кв. м).

По словам Шавлукевича, в стратегических планах VolWest Group динамичное развитие и расширение сети до 50 торговых точек в течение 3 лет за счет открытия собственных и франчайзинговых магазинов Spar.

Spar — нидерландская сеть магазинов-супермаркетов со штаб-квартирой в Амстердаме, основанная в 1932 году. Представляет собой закупочный кооператив — розничные торговцы группируются под единым брендом с целью получения наиболее выгодных условий от поставщиков. На сегодняшний день это одна из крупнейших в мире сетей маркетов, супермаркетов и гипермаркетов. Работает в 42 странах мира, насчитывает более 12 300 магазинов. Товарооборот сети за год составляет более 33 млрд евро.

VolWest Group — инвестиционная группа, которая работает на рынке частного капитала. Компания основана в 1992 году и работает в 15 видах деятельности. Центральный офис находится в городе Луцке.

Основными франчайзинговыми инвестиционными проектами компании является сеть супермаркетов Наш Край (221 торговое заведение), сеть пиццерий "Тарантелла" (7 пиццерий, 3 — франчайзинговые), сеть оптовых магазинов сладостей Карамеля (13 оптовых складов, из них — 9 франчайзинговых).

По материалам: Ukrainian retail association
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Теги: потребрынки , продукты питания , ритейл

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Международная сеть супермаркетов Spar возвращается в Украину | Потребрынки | Дело
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