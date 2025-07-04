"Ми готові і чекаємо": як бізнес та держава адаптують робоче середовище для ветеранів

На HRWS у межах панельної дискусії “Робота після служби: як зробити ринок праці дружнім до ветеранів”, присвяченої викликам працевлаштування ветеранів, учасники обговорили не лише труднощі, з якими стикаються військові після демобілізації, але й системні зміни, яких потребує український ринок праці.

Модераторка, директорка з комунікацій SCM, голова наглядової ради проєкту "Серце Азовсталі" Наталія Ємченко запитала в учасників дискусії, що зараз відбувається на ринку праці та яких змін він потребує.

Директорка з комунікацій SCM, голова наглядової ради проєкту "Серце Азовсталі" Наталія Ємченко. Фото: delo.ua

Керівниця проєкту "Назустріч" у Work.ua Анастасія Розлуцька, котра вже другий рік займається працевлаштуванням ветеранів, розповіла, що для неї ця робота вже не про соціальний проєкт, а про нову реальність. За її словами, зростання кількості військових, які повертаються до цивільного життя, вимагає не одноразових ініціатив, а системного підходу.

“На платформі Work.ua вже розміщено близько 9 тисяч резюме від ветеранів, які вказують свій досвід участі в російсько-українській війні. Вони активно шукають роботу на ринку праці”, — повідомила вона.

Однак головна проблема — не лише у вакансіях, а у втраті професійної ідентичності.

“Понад 50% ветеранів не знають, ким бути на ринку праці. І це не про брак мотивації, це про внутрішню розгубленість: людина поверталася з фронту, де виконувала чітко визначені завдання, а зараз не розуміє, де її місце”, — зазначила Анастасія.

Анастасія додала, що трапляються випадки, коли один і той самий ветеран відгукується і на вакансію журналіста, і на посаду помічника майстра на СТО. До цього додається проблема відсутності зворотного зв’язку від роботодавців. Адже ветерани часто сприймають мовчання як дискримінацію, коли їм не відповідають через те, що вони прийшли з війни. Але насправді це загальна проблема ринку — слабка культура фідбеку.

Керівниця проєкту "Назустріч" у Work.ua Анастасія Розлуцька. Фото: delo.ua

Ще один ключовий бар'єр — неможливість повернутися до довоєнної професії. За результатами опитування, 29% ветеранів не планують повертатися на попереднє місце роботи через проблеми зі здоров’ям, релокацію або зміну цінностей. А 19% — виходять на ринок праці вперше, серед них ті, для кого армія була першою і єдиною роботою після навчання.

“Це піднімає складне, але необхідне питання — дорослої профорієнтації. До війни ми цим не займались системно, а зараз просто зобов’язані”, — переконана Анастасія.

Цікаво, що 70% ветеранів вважають свій військовий досвід релевантним для цивільної роботи. Йдеться не лише про охоронні функції, але й про soft skills, зокрема командну роботу, відповідальність за життя інших, вміння швидко адаптуватися та діяти під тиском.

Учасники панельної дискусії “Робота після служби: як зробити ринок праці дружнім до ветеранів” на HRWS. Фото: delo.ua

Втім, за її словами, з боку ветеранів є попит на роботу в охороні, але часто це не усвідомлений вибір, а радше “найкоротший шлях спротиву”.

“Людина шукає знайоме середовище. Якщо в армії була чітка ієрархія і структура, то в охороні — теж. Але якби був чіткий маршрут повернення через консультації, перекваліфікацію, підтримку, то вибір був би ширшим”, — пояснила вона.

Бізнес адаптується, але обережно

Серед учасників дискусії виступила й представниця державного Sense Bank. Директорка з управління персоналом Sense Bank Олена Велика розповіла, що банк не виділяє ветеранів в окрему категорію, однак має системний підхід до підтримки всіх вразливих груп.

“Ми не говоримо, що ветерани — це група, якій потрібні надзусилля та допомога. Ми кажемо, що усі цього потребують, зокрема жінки, студенти, люди старшого віку. І ми готові допомагати всім”, — зазначила вона.

Тим не менш, у Sense Bank 80% співробітників вже пройшли навчання з комунікації з ветеранами, а HR-команда спеціально готувалася до роботи з цією категорією.

Директорка з комунікацій SCM, голова наглядової ради проєкту "Серце Азовсталі" Наталія Ємченко та директорка з управління персоналом Sense Bank Олена Велика. Фото: delo.ua

Вона додала, що лише 2% кандидатів без банківського бекграунду відгукуються на вакансії компанії. Серед причин: брак інтересу до сфери або невідповідність зарплатних очікувань.

Керівник проєкту “ПроВетеран” в ДТЕК Вадим Галицький підкреслив, що після повномасштабного вторгнення Україна опинилась перед новою кадровою реальністю, коли тисячі співробітників великих компаній стали військовими, а сьогодні повертаються до цивільного життя. Проте вони повертаються не лише з бойовим досвідом, а й з травмами, новими цінностями та очікуваннями, тому бізнесу необхідно адаптуватися.

Він зазначає, що в компанії трансформації почались не на рівні гасел, а фізично — з реконструкції промислових об'єктів.

“Минулого року, коли ми почали шукати підрядника, який би зробив аудит доступності нашого підприємства, це був виклик, але ми його пройшли. На підприємстві змінили ширину дверей, душові, вбиральні, позначили небезпечні ділянки. Це не косметика, а сигнал: ми готові і чекаємо”, — наголосив Вадим.

У ДТЕК мобілізовано близько 5,5 тисячі працівників, вже повернулося понад 1000. Із зовнішнього ринку за цей час компанія працевлаштувала понад 200 ветеранів. Ключову роль у поверненні відіграє помічник ветерана. Це не HR, а окрема людина, що супроводжує військових від повернення до повної адаптації.

Керівник проєкту “ПроВетеран” в ДТЕК Вадим Галицький. Фото: delo.ua

Директорка з комунікацій Інтерпайп Людмила Новак розповіла, що в компанії побудували патронатну службу ще в 2014 році. Вже з першого дня повномасштабної війни в компанії повернули всі напрацьовані практики.

У компанії 1300 мобілізованих, 200 уже повернулись. 70–80% залишаються працювати після шести місяців. Окремо найнято ще 80 ветеранів — 90% з них досі на місцях.

"Немає відчуття, що вони покидали компанію. Ми їх вітаємо на День металурга, даруємо футболки, зустрічаємо як своїх, адже це родина, а не просто робота”, — підкреслює Новак.

Адаптація починається з медичного огляду в корпоративному центрі в Дніпрі, де компанія централізовано звозить працівників із різних міст, включаючи Нікополь, де тривають обстріли.

Директорка з комунікацій Інтерпайп Людмила Новак. Фото: delo.ua

“Ми не кидаємо людину одразу у зміну. Після медкомісії лікуємо, реабілітуємо. І лише коли лікар каже “готовий”, то починаємо підбір позиції”, — пояснює Людмила Новак.

В процесі підбору позиції компанія шукає компроміси, зокрема через навчання та адаптацію під нові обставини. Також у 2024 році в компанії створили ветеранську спільноту, про яку просили самі ветерани. Так з'явились ветеранські зустрічі, де збираються цілими родинами для спілкування, занять гончарством, проведення чайних церемоній тощо.

Як бізнес та держава вибудовують нову реальність працевлаштування

Альона Скорзова, представниця Державної служби зайнятості, окреслила чотири напрямки роботи для повернення ветеранів до цивільної професії, зокрема це:

Гранти на власну справу: від 250 тис. до 1 млн грн, вже видано понад 2000 позитивних рішень. Професійна освіта та перекваліфікація: безкоштовно за 98 програмами у професійно-технічних центрах (з проживанням і проїздом). Ваучери на здобуття вищої освіти: до 30 тис. грн на магістратуру або інше підвищення кваліфікації. Компенсації роботодавцям: 50% заробітної плати ветерана до 6 місяців або компенсація облаштування робочого місця (до 120 тис. грн для осіб з інвалідністю).

“Ми бачимо, що запит на освіту зростає. Вже цього року понад 300 ветеранів скористалися ваучерами, і це тільки початок”, — наголошує Скорзова.

Кар’єрні радники служби зайнятості — це ще одна ланка у ланцюгу підтримки. Їхня задача — допомогти тим, хто ще не визначився. Зокрема, це написання резюме, розбір навичок або запропонувати шлях від навчання до власного бізнесу.

Заступниця директора Департаменту реалізації політики зайнятості Державної служби зайнятості Альона Скорзова. Фото: delo.ua

Що думають самі ветерани

Ветеран, оборонець Маріуполя Кирило Тюрнєв наголосив на тому, що без системної підтримки та зміни інституційної культури ветеранський потенціал залишатиметься нереалізованим.

“Ветеран не народився — його призвали. А після повернення він має ще знайти себе”, — каже Кирило.

За його словами, адаптація — це головне. А найгірше, коли немає часу або простору на психологічну адаптацію.

Ветеран, оборонець Маріуполя Кирило Тюрнєв. Фото: delo.ua

“Ти ніби вже вдома, а головою ще на війні. І якщо роботодавець це розуміє — це половина успіху. Дати час, дати простір — це іноді важливіше за гроші”, — додав Кирило.

Стажування, пробні дні, практика — це хороші способи допомогти людині зорієнтуватися. Також важливо, щоб в колективі не робили з ветерана “особливого”, адже повага — це не про жалість.