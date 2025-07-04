"Мы готовы и ждем": как бизнес и государство адаптируют рабочую среду для ветеранов

На HRWS в рамках панельной дискуссии "Работа после службы: как сделать рынок труда дружественным к ветеранам", посвященной вызовам трудоустройства ветеранов, участники обсудили не только трудности, с которыми сталкиваются военные после демобилизации, но и системные изменения, в которых нуждается украинский рынок труда.

Модератор, директор по коммуникациям SCM, председатель наблюдательного совета проекта "Сердце Азовстали" Наталья Емченко спросила у участников дискуссии, что сейчас происходит на рынке труда и в каких изменениях он нуждается.

Директор по коммуникациям SCM, председатель наблюдательного совета проекта "Сердце Азовстали" Наталья Емченко. Фото: delo.ua

Руководитель проекта "Навстречу" в Work.ua Анастасия Разлуцкая, уже второй год занимающаяся трудоустройством ветеранов, рассказала, что для нее эта работа уже не о социальном проекте, а о новой реальности.

"На платформе Work.ua уже размещено около 9 тысяч резюме от ветеранов, указывающих свой опыт участия в российско-украинской войне. Они активно ищут работу на рынке труда", — сообщила она.

Однако главная проблема — не только в вакансиях, но и в потере профессиональной идентичности.

"Свыше 50% ветеранов не знают, кем быть на рынке труда. И это не о нехватке мотивации, это о внутренней растерянности: человек возвращался с фронта, где выполнял четко определенные задачи, а сейчас не понимает, где его место", — отметила Анастасия.

Анастасия добавила, что бывают случаи, когда один и тот же ветеран откликается и на вакансию журналиста, и на должность помощника мастера на СТО. К этому прилагается проблема отсутствия обратной связи от работодателей. Ведь ветераны часто воспринимают молчание как дискриминацию, когда им не отвечают за то, что они пришли с войны. Но на самом деле это общая проблема рынка – слабая культура фидбека.

Руководитель проекта "Навстречу" в Work.ua Анастасия Разлуцкая Фото: delo.ua

Еще один ключевой барьер – невозможность вернуться к довоенной профессии. По результатам опроса, 29% ветеранов не планируют возвращаться на прежнее место работы из-за проблем со здоровьем, релокации или изменения ценностей. А 19% выходят на рынок труда впервые, среди них те, для кого армия была первой и единственной работой после учебы.

"Это поднимает сложный, но необходимый вопрос – взрослой профориентации. До войны мы этим не занимались системно, а сейчас просто обязаны", – убеждена Анастасия.

Интересно, что 70% ветеранов считают свой военный опыт релевантным гражданской работе. Речь идет не только об охранных функциях, но и о soft skills, в частности, командной работе, ответственности за жизнь других, умении быстро адаптироваться и действовать под давлением.

Участники панельной дискуссии "Работа после службы: как сделать рынок труда дружественным к ветеранам" на HRWS. Фото: delo.ua

Впрочем, по ее словам, со стороны ветеранов есть спрос на работу в охране, но часто это не осознанный выбор, а скорее "кратчайший путь сопротивления".

"Человек ищет знакомую среду. Если в армии была четкая иерархия и структура, то в охране тоже. Но если бы был четкий маршрут возвращения через консультации, переквалификацию, поддержку, то выбор был бы шире", — пояснила она.

Бизнес адаптируется, но осторожно

Среди участников дискуссии выступила представительница государственного Sense Bank. Директор по управлению персоналом Sense Bank Елена Великая рассказала, что банк не выделяет ветеранов в отдельную категорию, однако имеет системный подход к поддержке всех уязвимых групп.

"Мы не говорим, что ветераны — это группа, которой нужны сверхусилия и помощь. Мы говорим, что все в этом нуждаются, в частности женщины, студенты, люди постарше. И мы готовы помогать всем", — отметила она.

Тем не менее, у Sense Bank 80% сотрудников уже прошли обучение по коммуникации с ветеранами, а HR-команда специально готовилась к работе с этой категорией.

Директор по коммуникациям SCM, глава наблюдательного совета проекта "Сердце Азовстали" Наталья Емченко и директор по управлению персоналом Sense Bank Елена Великая Фото: delo.ua

Она добавила, что только 2% кандидатов без банковского бэкграунда откликаются на вакансии компании. Среди причин: нехватка интереса к сфере или несоответствие зарплатных ожиданий.

Руководитель проекта "ПроВетеран" в ДТЭК Вадим Галицкий подчеркнул, что после полномасштабного вторжения Украина оказалась перед новой кадровой реальностью, когда тысячи сотрудников крупных компаний стали военными, а сегодня возвращаются в гражданскую жизнь. Однако они возвращаются не только с боевым опытом, но и травмами, новыми ценностями и ожиданиями, поэтому бизнесу необходимо адаптироваться.

Он отмечает, что в компании трансформации начались не на уровне лозунгов, а физически – с реконструкции промышленных объектов.

"В прошлом году, когда мы начали искать подрядчика, который сделал бы аудит доступности нашего предприятия, это был вызов, но мы его прошли. На предприятии изменили ширину двери, душевые, туалеты, обозначили опасные участки. Это не косметика, а сигнал: мы готовы и ждем", — подчеркнул Вадим.

В ДТЭК мобилизовано около 5,5 тысяч работников, уже вернулось более 1000. С внешнего рынка за это время компания трудоустроила более 200 ветеранов. Ключевую роль в возвращении играет помощник ветерана. Это не HR, а отдельный человек, сопровождающий военных от возвращения к полной адаптации.

Руководитель проекта "ПроВетеран" в ДТЭК Вадим Галицкий. Фото: delo.ua

Директор по коммуникациям Интерпайп Людмила Новак рассказала, что в компании построили патронатную службу еще в 2014 году. Уже с первого дня полномасштабной войны в компании вернули все наработанные практики.

В компании 1300 мобилизованных, 200 уже вернулись. 70-80% остаются работать после шести месяцев. Отдельно наняты еще 80 ветеранов — 90% из них до сих пор на местах.

"Нет ощущения, что они покидали компанию. Мы их поздравляем на День металлурга, дарим футболки, встречаем как своих, ведь это семья, а не просто работа", — подчеркивает Новак.

Реинтеграция ветерана начинается с углубленного медицинского осмотра в корпоративной поликлинике в Днепре. Если экс-военный из другого города, ему обеспечивают комфортный трансфер. По результатам осмотра формируется индивидуальный план по физическому восстановлению.

Директор по коммуникациям Интерпайп Людмила Новак. Фото: delo.ua

"Мы не бросаем человека сразу в смену. После медкомиссии лечим, реабилитируем. И только когда врач говорит "готов", то начинаем подбор позиции", — объясняет Людмила Новак.

Если человек не может вернуться на довоенную позицию, для него подбирают новую, учитывая его текущее физиологическое и психологическое состояние. Стараются предложить не формальную должность, а такую, где человек сможет реализовать свой опыт и будет полезен предприятию. При необходимости предлагают обучение.

Как бизнес и государство выстраивают новую реальность трудоустройства

Алена Скорзова, представительница Государственной службы занятости, очертила четыре направления работы для возвращения ветеранов в гражданскую профессию, в частности это:

Гранты на собственное дело: от 250 тыс. до 1 млн грн, уже выдано более 2000 положительных решений. Профессиональное образование и переквалификация: бесплатно по 98 программам в профессионально-технических центрах (с проживанием и проездом). Ваучеры на получение высшего образования: до 30 тыс. грн на магистратуру или другое повышение квалификации. Компенсация работодателям: 50% заработной платы ветерана до 6 месяцев или компенсация обустройства рабочего места (до 120 тыс. грн для лиц с инвалидностью).

"Мы видим, что запрос на образование растет. Уже в этом году более 300 ветеранов воспользовались ваучерами, и это только начало", — отмечает Скорзова.

Карьерные советники службы занятости – это еще одно звено в цепи поддержки. Их задача – помочь тем, кто еще не определился.

Заместитель директора Департамента реализации политики занятости Государственной службы занятости Алена Скорзова. Фото: delo.ua

Что думают сами ветераны

Ветеран, защитник Мариуполя Кирилл Тюрнев отметил, что без системной поддержки и изменения институциональной культуры ветеранский потенциал будет оставаться нереализованным.

"Ветеран не родился — его призвали. А по возвращении он еще должен найти себя", — говорит Кирилл.

По его словам, адаптация – это главное. А хуже всего, когда нет времени или пространства на психологическую адаптацию.

Ветеран, защитник Мариуполя Кирилл Тюрнев. Фото: delo.ua

"Ты будто уже дома, а головой еще на войне. И если работодатель это понимает — это половина успеха. Дать время, дать пространство — это иногда важнее денег", — добавил Кирилл.

Стажировка, пробные дни, практика – это хорошие способы помочь человеку сориентироваться. Также важно, чтобы в коллективе не делали из ветерана особого, ведь уважение — это не о жалости.