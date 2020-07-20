Microsoft и "Дарница" реализовали успешный бизнес-кейс

Фармацевтическая компания "Дарница" успешно провела миграцию своей ERP-системы в облако Microsoft Azure, благодаря чему смогла сохранить эффективность бизнес-процессов в условиях карантина. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив. Об успешном опыте сотрудничества с "Дарницей" написала на своем сайте компания Microsoft.

Шимкив подчеркнул, что практик миграции систем ERP в облачные серверы в мире очень мало. Причина, по мнению главы совета директоров Darnitsa Group в том, что большинство компаний опасаются кардинальных изменений и трансформации всех процессов на предприятии.

Шимкив напомнил, что ERP — это программный пакет, который используется для мобильного и безопасного управления практически всеми процессами компании, от финансовой отчетности и документооборота до контроля операционной деятельности. Кроме того, ERP позволяет облегчить и ускорить процесс анализа и сбора данных, а также автоматизировать все бизнес-процессы и гибко их масштабировать.

"В прошлом году мы провели миграцию ERP-системы "Дарницы" в облако Microsoft Azure и благодаря этому сегодня, в условиях new reality, мы можем работать более эффективно и надежно. Это ценный опыт, которым мы совместно с Microsoft делимся сейчас, когда это особенно нужно бизнесу. Дело в том, что практик миграции ERP-системы в клауд очень мало в мире. И причина даже не в сложности реализации. На самом деле многие компании просто боятся кардинально менять свои процессы, подходы и тем более — трансформировать систему мышления в команде. Но инновации стоят усилий", — объяснил Шимкив.

Ранее Дмитрий Шимкив заявлял, что работа "Дарницы " в карантинном режиме осуществлялась без серьезных изменений благодаря своевременному системному инвестированию в диджитал. Компания, по его словам, внедрила гибридную ИТ-инфраструктуру, активно использует облачные технологии, в частности, облачное решение для операционной работы сотрудников Microsoft Office 365, электронный документооборот на базе SAP/Open Text. Благодаря этим инновациям треть персонала в активную фазу карантина эффективно работала в удаленном режиме.

В апреле из-за пандемии коронавируса "Дарница" изменила планы производства для обеспечения населения противовирусными и жаропонижающими средствами. В начале июня "Дарница" запустила изготовление нового антисептического средства по рецептуре, соответствующей рекомендациям ВОЗ.

В сентябре 2019 года компания провела ребрендинг и заявила о начале процесса масштабной трансформации — в частности, курсе на диджитализацию всех бизнес-процессов и на создание международного бренда.