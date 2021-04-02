Минюст вскоре выдаст список оборудования, подлежащий сертификации в игорной сфере — Баум

Первый заместитель председателя консультационно-экспертного совета Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей заявил, что уже в ближайшее время Министерство юстиции обнародует список оборудования, подлежащий сертификации в игорной сфере.

Об этом он сообщил в ходе круглого стола "Развитие игорного рынка в Украине" который состоялся 2 апреля в пресс-центре Українських Новин.

Ожидается, что уже с 7 апреля Комиссия начнет принимать документы на сертификацию оборудования, и наземный сектор начнет свою работу в полной мере.

По словам вице-президента Всеукраинского союза развития букмекерства Михаила Коваля, позиция Комиссии о сертификации игрового оборудования по уже существующим нормам и регламентам позитивно влияет на скорость развития рынка.

"Разговоры вокруг того, что сначала нужно принять регламент, а только потом выдавать сертификаты, только задерживают рынок. Позиция Комиссии, что работать можно по действующим сертификатам и нормам — правильная, она будет только на пользу рынку. Параллельно нужно просто не забывать об актуальных и действующих технических нормах", — заявил эксперт.

Также эксперт напоминает, что закон о легализации предусматривает еще и государственную систему онлайн-мониторинга, которую тоже следует сертифицировать. "Это два больших направления — определение техрегламента для игорного оборудования и принятие системы онлайн-мониторинга. Их нужно делать одновременно, чтобы требование не были диаметрально противоположными," — настаивает эксперт.

Как отмечает Михаил Коваль, главная задача сейчас — это запустить рынок сертификации оборудования. Следующим этапом должна стать работа над техническим регламентом. "Он не должен приниматься в спешке, его надо качественно проработать, услышать позиции рынка и государства. В первую очередь это обеспечивает защиту персональных данных, защиту игроков. Поэтому очень важно качественно провести работу. Параллельно стоит работать и над системой государственного онлайн мониторинга," — подытоживает эксперт.