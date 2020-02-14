IT и Телеком 60 минут назад

lifecell запустил мобильный кошелек Paycell

Мобильное приложение Paycell доступно для абонентов всех операторов. Но воспользоваться им смогут только владельцы Android-устройств

lifecell запустил мобильный кошелек Paycell lifecell запустил мобильный кошелек Paycell
Фото: Unsplash

Оператор мобильной связи lifecell запустило мобильный гривневый кошелек Paycell. Им могут воспользоваться абоненты всех операторов, у которых есть устройство под управлением Android. Об этом говорится на сайте мобильного оператора. 

Электронный кошелек Paycell можно пополнять банковской картой и переводами с других кошельков Paycell. Также из кошелька можно вывести деньги на банковскую карту.

При этом, при переводе денег на карту, есть несколько условий. Во-первых, комиссия составляет 5,5%. Во-вторых, максимальная сумма платежей по всем транзакциям не может превышать следующих сумм: 14 тысяч грн в течение календарного месяца и 62 тысяч грн в течение календарного года. Но если вы индивидуальный контрактный или корпоративный абонент, то не сможете воспользоваться сервисом. 

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С помощью сервиса можно оплатить множество различных товаров или услуг. Например, пополнить счет в онлайн-играх. Или оплатить коммунальные услуги, правда эта функция пока доступна только в 14 городах или регионах (исходя из информации на сайте сервиса). Это Киев, Киевская область, Львов, Одесса, Днепр, Бердянск, Каменское, Запорожье, Житомир, Ивано-Франковск, Мариуполь, Херсон, Черкассы и Черновцы. 

Что касается сроков, то оплата картой Visa происходит в онлайн-режиме, для других карт — нужно ждать до 3 банковских дней.

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В случае, если пользователь уже имеет свой кабинет на oplata.lifecell.ua (сервисе для пополнения счета мобильного телефона), то его сохраненные карточки будут отображаться в приложении Paycell.

Напомним, что недавно Mastercard и Viber также запустили новый сервис денежных переводов в Украине. Деньги можно переводить в приложении мессенджера без информации о номере карты. Достаточно, чтобы получатель просто был в списке контактов в Viber. Комиссия услуги составляет 5 грн + 1% от суммы перевода. Максимальная сумма одного перевода составляет 14 900 грн.

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