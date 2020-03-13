Мотоциклы Harley-Davidson оснастят платформой Android Auto

Компания Harley-Davidson планирует обновить некоторые из существующих мотоциклов таким образом, чтобы добавить им поддержку программной платформы Google.

Как сообщает Engadget, для владельцев мотоциклов Touring, Trike или CVO модельного ряда 2014 года или более новых, которые оснащены собственной информационно-развлекательной системой Boom! Box GTS, предусмотрена возможность установить Android Auto самостоятельно или с помощью дилерского центра.

По информации издания, это можно будет сделать уже в начале лета 2020 года. Если же мотоцикл не оборудован блоком Boom! Box GTS, то Harley-Davidson предложит купить его в качестве отдельного компонента.

Кроме того, как отмечает Harley-Davidson, все мотоциклы Touring, Trike или CVO модельного ряда 2021 года с блоком Boom! Box GTS будут поставляться изначально с установленной программной платформой от Google.

Программная платформа Android Auto позволит использовать Google Maps для навигации, работать с виртуальным помощником Google Assistant и управлять воспроизведением музыки. Для этого будет достаточно подключить свой смартфон к информационно-развлекательной системе мотоцикла через USB-кабель.

Ранее сообщалось, что компания Harley-Davidson временно прекратила производство и поставки своего первого электрического мотоцикла LiveWire из-за проблем в работе зарядного оборудования.