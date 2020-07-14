Устойчивое развитие 1 час назад

МСБ vs коронакризис: как выходит из карантина ресторанный рынок и бьюти-сервис

Представляем участников Anticrisis business-talks в рамках спецпроекта "МСБ vs коронакризис: идеи в дело". Присоединяйтесь к прямому эфиру 15 июля в 13:00 на fb-странице Delo.ua

МСБ vs коронакризис: как выходит из карантина ресторанный рынок и бьюти-сервис МСБ vs коронакризис: как выходит из карантина ресторанный рынок и бьюти-сервис

В среду, 15 июля, в 13:00 на Facebook-странице Delo.ua пройдет прямой эфир в рамках спецпроекта "МСБ vs коронакризис: идеи в дело", организованного Delo.ua и Офисом развития МСП при Министерстве экономики.

Участниками завтрашнего Anticrisis business-talks станут ресторанный эксперт Ольга Насонова и совладелец сети маникюрных салонов Nails & Cocktails Даниил Зелинский.

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Ольга Насонова, директор компании "Ресторанный консалтинг"

насонова

  • В ресторанном бизнесе с 1999 года. В компании "Ресторанный консалтинг" работает с 2003 года
  • За годы работы помогала открыть более 40 ресторанов и провела более 2 тысяч консультаций

Даниил Зелинский, совладелец сети маникюрных салонов Nails & Cocktails

зелинский

  • На рынке бьюти-сферы с 2017 года. Есть опыт в ресторанном бизнесе в 2012 — 2016 годах

Nails & Cocktails — cеть маникюрных салонов с бесплатным безлимитным баром. Первый салон был открыт в 2017 году. Сейчас работает два салона в Киеве.

Подробнее о том, как меняется ресторанный и бьюти-бизнесы после карантина, как трансформируют свои бизнес-модели предприниматели, чтобы минимизировать риски в случае "второй волны" СOVID-19 —  завтра в прямом эфире спецпроекта "МСБ vs коронакризис: идеи в дело". 

Присоединяйтесь к прямому эфиру 15 июля в 13:00 на Facebook-странице Delo.ua!

Хотите сами рассказать о том, как меняете свой бизнес в кризис, или получить профессиональные рекомендации, как адаптировать его к посткарантинной ситуации — пишите куратору проекта Елене Гладских на e.gladskih@delo.ua или оставьте свой вопрос по ссылке.

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