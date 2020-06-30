МСБ vs коронакризис: с чего начать изменения — владелец улиточной фермы и эксперт от OLX

В среду, 1 июля, в 13:00 на fb-странице Delo.ua пройдет прямой эфир в рамках спецпроекта "МСБ vs коронакризис: идеи в дело", организованного Delo.ua и Офисом развития МСП при Министерстве экономики.

Представляем участников завтрашнего Anticrisis business-talks: предпринимательТарас Слабый, совладелец и СЕО компании Elite Snail, выращивающей улиток, и эксперт в е-коммерс Оксана Скоробреха, руководитель отдела по взаимодействию с бизнес-клиентами OLX в Украине.

Тарас Слабый, соучредитель и руководитель улиточной фермы Elite Snail и основатель сельскохозяйственного кооператива "Украинский кластер производителей улиток"

На улиточной ферме Elite Snail выращивают съедобных улиток Helix Aspersa Muller с 2017 года, постоянно совершенствуя процесс для получения продукта высокого качества.

Що змінилося компанії в карантин?

Карантинні заходи, що були введені у звязку із COVID-19, мали негативний вплив на компанію, що виразилось у збільшені собівартості продукції та падінні попиту. Частина персоналу працювала віддалено, що створювало додаткове навантаження на керівництво. З метою підвищення санітарних норм були введені додаткові заходи захисту персоналу.

З якими труднощами зіткнулися? Що плануєте змінити в веденні бізнесу? Що необхідно для впровадження змін?

На даний момент, підприємство стикаються з нехваткою обігових коштів для завершення сезону вирощування та реалізації продукції на експорт до країн Європи. Існує загроза відсутності можливості реалізації продукції осінню, через другу хвилю захворювань. Підприємство змушене шукати способи додаткового фінансування та продовжуємо активно вести переговори із іноземними партнерами, для швидкої реалізації продукції осінню.

Що можете порекомендувати іншим підприємцям?

Порада підприємцям: враховувати ріст загроз та ризиків у своєму бізнес плануванні.

Оксана Скоробреха, руководитель отдела по взаимодействию с бизнес-клиентами OLX в Украине

OLX Украина входит в топ-5 среди активов OLX во всем мире по уровню доходов и посещаемости и является одним из крупнейших онлайн-бизнесов в Украине. Ежемесячно платформу посещают более 25 млн уникальных пользователей. Каждый второй украинский онлайн-пользователь заходит на OLX минимум раз в месяц. В год на площадке продается товаров на более чем $1 млрд, а это половина годового оборота рынка e-commerce в стране.

Сколько предпринимателей пользуются площадкой?

Сейчас на OLX продают свои товары и услуги более 2,8 млн активных продавцов, что на 40% больше по сравнению с прошлым годом. Каждую минуту на площадке появляется 100 новых объявлений, а в месяц — 4 млн, на данный момент на сервисе предлагается около 13 млн товаров и услуг.

Согласно опросу на платформе, почти 16% предпринимателей, ведущих бизнес на OLX, имеют доход более 500 тысяч грн в год, 5% — от 250 до 500 тысяч, 6% — от 100 до 250 тысяч, 10% — от 50 до 100 тысяч. При этом для торговли большинство используют только OLX — 57%, около 30% подключают к работе соцсети, и только 15% в дополнение к этому имеют собственный сайт.

Чем компания помогает предпринимателям?

Бизнес-пользователи всегда могут обратиться в B2B Unit— подразделение OLX. По нашим данным, у многих предпринимателей до работы на OLX не было опыта торговли в интернете. Задача B2B Unit — научить как эффективно использовать ресурс платформы, грамотно представлять и продвигать свои товары и услуги, а также разбираться, на что нужно обращать внимание в первую очередь, чтобы получать желаемый результат.

У бизнес-пользователей есть также возможность получить поддержку персонального менеджера OLX. По данным опроса, более 17% респондентов заинтересованы в такого рода помощи.

Каков ваш прогноз на пропорцию онлайн и оффлайн работы в секторе МСБ?

Если сохранится тенденция роста онлайн-ритейла, который за последние 5 лет ежегодно составлял около 20%, то до 2036 года онлайн-торговли будет больше, чем оффлайн. Учитывая текущую ситуацию, есть вероятность, что это произойдет раньше.

Подробнее о том, как меняется бизнес в карантин, что пересматривает в своих бизнес-планах предприниматель, чей бизнес ориентирован на экспорт, и что советует эксперт OLX новичкам в е-коммерс, - завтра в пямом эфире спецпроекта "МСБ vs коронакризис: идеи в дело"

Присоединяйтесь к прямому эфиру 1 июля в 13:00 на Facebook-странице Delo.ua!

Хотите сами рассказать о том, как меняете свой бизнес в кризис, или получить профессиональные рекомендации, как адаптировать его к посткарантинной ситуации — пишите куратору проекта Елене Гладских на e.gladskih@delo.ua или оставьте свой вопрос по ссылке.