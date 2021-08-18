На Бурштынской ТЭС загорелась турбина, пожар тушат 57 человек (ФОТО)

Пожар в главном маслобаке турбины в котлотурбинном цехе №3 произошел 18 августа на Бурштынской теплоэлектростанции (Ивано-Франковская область). Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, сообщение о возгорании поступило в 16:51.

На место были направлены, в частности, дежурный караул государственной пожарно-спасательной части №16 из Рогатина, части №3 из Галича, пожарно-спасательных постов Бурштына, Езуполя, Ямницы, Войнилова, отделение части №6 из Калуша, дежурная смена оперативно-координационного центра.

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Отмечается, что пожар турбины №3 возник на отметке 9,6 м. По состоянию на 17:50 наблюдался пожар маслобака объемом 45 кубических метров.

В результате пожара повреждена система пожаротушения. Создан штаб на пожаре (совместно с работниками объекта), ожидается допуск от инженерно-технического персонала на тушение пожара. В 18:06 дано указание на привлечение пожарного поезда станции Хриплин.

По состоянию на 18:15 открытого огня не наблюдается. Есть сильное задымление. Ситуацию спасатели называют контролируемой.

Всего к ликвидации ЧП привлечено 17 единиц техники и 57 человек личного состава ГСЧС. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.