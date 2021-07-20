Транспорт 50 минут назад

На Днепропетровщине осталось достроить 30 километров новой трассы на Киев

После завершения строительства время поездок из Днепра в Киев сократится с 8 до 5-6 часов. Новая дорога будет проходить в обход населенных пунктов по примеру европейских автобанов, ее длина составит 138,4 км

На Днепропетровщине осталось достроить 30 километров новой трассы на Киев На Днепропетровщине осталось достроить 30 километров новой трассы на Киев

На новой "решетиловской" трассе Н-31, которая сократит время поездок между Киевом и Днепром, на территории Днепропетровской области осталось достроить последний участок дороги длиной в 29,5 км.

Об этом сообщил в Facebook глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

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Новая дорога "Днепр — Царичанка — Кобеляки — Решетиловка" строится в рамках программы Президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" и является одним из самых крупных инфраструктурных проектов в Украине.

"Строительство продолжается. Мост через канал Днепр — Донбасс почти готов. На нем устанавливаем дорожные знаки. Осталось достроить последний участок дороги в 29,5 км", — заявил Резниченко.

Как ожидается, после завершения строительства время поездок из Днепра в Киев сократится с 8 до 5-6 часов. Новая дорога будет проходить в обход населенных пунктов по примеру европейских автобанов, ее длина составит 138,4 км. Часть дороги в Полтавской области строят в цементобетоне.

Ранее Резниченко сообщил, что возле Днепра "с нуля" строят объездную дорогу. 

Кроме того, в Днепропетровской области в скором времени заработают два современных бассейна, которые с нуля строят в Никополе и Слобожанском. Здания оснастят современными системами очистки воздуха и воды. Внутри будет два бассейна: 25-метровый для взрослых и 10-метровый для детей. На третьем этаже, над бассейном для взрослых, разместят трибуны на 100 зрителей. Как отмечают в Днепропетровской областной госадминистрации, работы проводятся за государственные, областные и местные средства.

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