На Днепропетровщине осталось достроить 30 километров новой трассы на Киев

На новой "решетиловской" трассе Н-31, которая сократит время поездок между Киевом и Днепром, на территории Днепропетровской области осталось достроить последний участок дороги длиной в 29,5 км.

Об этом сообщил в Facebook глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

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Новая дорога "Днепр — Царичанка — Кобеляки — Решетиловка" строится в рамках программы Президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" и является одним из самых крупных инфраструктурных проектов в Украине.

"Строительство продолжается. Мост через канал Днепр — Донбасс почти готов. На нем устанавливаем дорожные знаки. Осталось достроить последний участок дороги в 29,5 км", — заявил Резниченко.

Как ожидается, после завершения строительства время поездок из Днепра в Киев сократится с 8 до 5-6 часов. Новая дорога будет проходить в обход населенных пунктов по примеру европейских автобанов, ее длина составит 138,4 км. Часть дороги в Полтавской области строят в цементобетоне.

Ранее Резниченко сообщил, что возле Днепра "с нуля" строят объездную дорогу.

Кроме того, в Днепропетровской области в скором времени заработают два современных бассейна, которые с нуля строят в Никополе и Слобожанском. Здания оснастят современными системами очистки воздуха и воды. Внутри будет два бассейна: 25-метровый для взрослых и 10-метровый для детей. На третьем этаже, над бассейном для взрослых, разместят трибуны на 100 зрителей. Как отмечают в Днепропетровской областной госадминистрации, работы проводятся за государственные, областные и местные средства.