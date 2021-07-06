Экономика 40 минут назад

Возле Днепра "с нуля" строят объездную дорогу — Резниченко

Самые активные работы ведутся на пути в аэропорт. Там строят двухуровневую транспортную развязку

Возле Днепра "с нуля" строят объездную дорогу — Резниченко Возле Днепра "с нуля" строят объездную дорогу — Резниченко

Днепр, который является городом-миллионником, впервые в своей истории получит объездную дорогу. Сейчас возле города строят Южный обход, готовность объекта — уже более 60%.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

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"Строительство объездной — важный для Днепропетровщины проект. Его воплощения водители ждали не один год. Новая дорога соединит запорожскую трассу с Южным мостом. Направит транзитный транспорт мимо города", — отметил Валентин Резниченко.

Работы проходят в рамках программе президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка". Объездную дорогу строят "с нуля". Сейчас техника работает одновременно на 7 участках Южного обхода Днепра.

"Длина новой дороги — 7,1 км. Осталось построить еще три. До конца года планируем все завершить", — сказал и.о. начальника Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Александр Коломийцев.

Самые активные работы ведутся на пути в аэропорт. Там строят двухуровневую транспортную развязку. Подрядчики обустраивают монолитную стену. Работают над дорожным полотном.

"Уже сделали слой из щебеночно-песчаной смеси. Начали укладывать асфальтобетон. На основном проезде сделаем трехслойное покрытие", — рассказал руководитель проекта Александр Бондаренко.

На других участках продолжаются земляные работы, добавил он. В районе улицы Мильмана дорожники обустраивают систему водоотвода.

Напомним, ранее Валентин Резниченко сообщил, что Кривой Рог получил от ДнепрОГА 21 современную "скорую".

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