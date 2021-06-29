Политика 1 час назад

Кривой Рог получил от ДнепрОГА 21 современную "скорую" — Резниченко

Всего в этом году автопарк Криворожской станции экстренной медпомощи обновили более чем наполовину

Кривой Рог получил от ДнепрОГА 21 современную "скорую" — Резниченко Кривой Рог получил от ДнепрОГА 21 современную "скорую" — Резниченко

Днепропетровская областная государственная администрация передала Криворожской станции экстренной медпомощи еще 21 "скорую".

Об этом сообщил в Facebook глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

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"В машинах — все для помощи "тяжелым" пациентам. Это новое качество медицины. Тысячи спасенных жизней", — рассказал он.

По словам Резниченко, всего в этом году автопарк Криворожской станции экстренной медпомощи обновили более чем наполовину. В феврале 2021 года медики Кривого Рога получили 12 новых "скорых".

Таким образом, теперь жизнь пациентов Кривого Рога смогут спасать 33 новые "скорые".

Как отмечается на сайте Днепропетровской ОГА, в каждой "скорой" установлены кардиомонитор, электрокардиограф, дефибриллятор, пульсоксиметр, кислородные баллоны, вакуумные шины, шейные воротнички и другое необходимое оборудование.

В будущем подвижной состав Криворожской станции экстренной медпомощи планируют обновить на 100%.

Станция экстренной медпомощи Кривого Рога — одна из старейших в регионе, вскоре ей исполнится 100 лет. Она обслуживает почти 900 тыс. человек. В среднем медики выезжают более чем на 500 вызовов в сутки.

Напомним, ранее Валентин Резниченко сообщил, что в Кривом Роге завершена установка 72-метрового флагштока, который входит в тройку крупнейших в стране. 

 

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