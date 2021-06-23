Криворожский флагшток вошел в тройку крупнейших в стране — Резниченко

В парке Героев в Кривом Роге завершена установка 72-метрового флагштока, который входит в тройку крупнейших в стране. Флаг 12 на 18 метров будет поднят в рамках торжеств, связанных с Днем Флага и 30-й годовщиной Независимости. Об этом сообщила Днепропетровская облгосадминистрация со ссылкой на слова главы области Валентина Резниченко.

"В августе Украина празднует 30-летие Независимости. А накануне — День Флага. К символическим датам над Кривым Рогом поднимем наш флаг. Для него уже установили флагшток высотой 72 метра", — заявил Резниченко.

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Конструкцию флагштока монтировали около 20 строителей. Также были применены два специализированных крана.

"Заранее подготовили фундамент — залили двухметровый слой бетона. Конструкцию зацепили тросами и подняли краном. Зафиксировали более чем двумя десятками крупных болтов", — рассказали в ОГА.

Криворожский флагшток идентичен флагштоку в Днепре, который установили четыре года назад.

Далее подрядчики начнут реконструкцию самого парка. Там проложат новые коммуникации, выложат плитку, обустроят освещение и установят скамейки.

"Флаг в центре Кривого Рога — не только один из символов 30-летия Независимости Украины. Наш город показывает, как можно развиваться. Для этого объединили усилия президента Украины Владимира Зеленского, областной власти и мэра Константина Павлова. Вместе мы делаем Кривой Рог комфортнее, создаем его новый современный вид", — отметил заместитель мэра Кривого Рога Сергей Милютин.