Транспорт 10 минут назад

На нескольких дорогах Киева ввели зимнее ограничение скорости

Ограничение скорости ввели для уменьшения рисков потери управления автомобилем из-за скользкой дороги

Набережное шоссе. Фото: Википедия Набережное шоссе. Фото: Википедия
Набережное шоссе. Фото: Википедия

С 1 ноября власти Киеве ввели новые ограничения скорости на семи улицах Киева, где ранее была разрешена скорость движения до 80 км/ч.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации (КГГА) со ссылкой на департамент транспортной инфраструктуры, теперь на этих дорогах действует ограничение до 50 км/ч до 1 апреля 2021 года.

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"Чтобы уменьшить риски потери управления автомобилем из-за скользкой дороги, на определенных участках отменяется разрешение на скорость движения 80 км/ч… Коммунальное предприятие "Центр организации дорожного движения" демонтирует знаки, регулирующие скорость движения в весенне-летний период", — отмечают в КГГА.

В частности, ограничение максимальной скорости до 50 км/ч теперь действует на следующих участках:

– проспект Шухевича (от Северного моста до улицы Оноре де Бальзака);

– улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков);

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– Надднепрянское шоссе;

– Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

– Столичное шоссе (до улицы Академика Заболотного);

– улица Саперно-Слободская (от улицы Гринченко до Южного моста);

– проспект Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

Напомним, изменение скоростного режима предусмотрено решением Киевского городского совета от 9 октября 2018 года "О перечне участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч в период с 1 апреля до 1 ноября".

 

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