Транспорт 20 минут назад

На рынок Украины выходит новый китайский бренд автомобилей (ФОТО)

Покорять украинский рынок компания планирует при помощи кроссовера Jetour X70

Китайский кроссовер Jetour X70. Фото: autonews.ua Китайский кроссовер Jetour X70. Фото: autonews.ua
Китайский кроссовер Jetour X70. Фото: autonews.ua

Китайская корпорация Chery Automobile планирует в скором времени завезти на рынок Украины автомобили нового бренда.

Об этом сообщает Autonews.

Кратко и по делу в Telegram

Известно, что новый бренд называется Jetour, а покорять украинский рынок компания планирует пока при помощи единственного кроссовера Jetour X70.

Издание пишет, что в компании позиционируют кроссовер как молодежный, и планируют удивить хорошей ценой.

"Но вот сообщат прайс чуть позже, во время онлайн-презентации в конце ноября", — говорится в сообщении.

Напомним, в начале февраля японские автомобильные корпорации Toyota и Honda приостановили работу своих заводов в Китае из-за вспышки неизвестного ранее коронавируса.

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Однако уже в сентябре 2020 года ведущий японский автоконцерн Toyota Motor выпустил почти 842 тысячи автомобилей, что на 11,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В свою очередь корейская компания Hyundai объявила о создании подразделения New Horizons Studio, которое займется разработкой целого класса транспортных средств с максимальной проходимостью.

Первым представителем семейства UMV (Ultimate Mobility Vehicle) станет машина, которая сможет не только ездить, но и ходить и даже карабкаться по крутым склонам.

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