Toyota установила рекорд по производству и продаже автомобилей

В сентябре 2020 года ведущий японский автоконцерн Toyota Motor выпустил почти 842 тысяч автомобилей, что на 11,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом говорится в отчете компании, передает "Укравтопром". По информации издания, объем производства в сентябре стал максимально высоким за всю историю компании.

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В прошлом месяце Toyota продала по всему 837 тысяч единиц техники, что на 1,9% больше, чем в прошлом году.

В компании отмечают, что росту статистических показателей способствовали подъем спроса и производства на автомобили в Китае.

Таким образом, ситуация на рынке в целом стремится к восстановлению после провала, вызванного пандемией коронавируса. В частности, в мае спад производства Toyota в мире составил 54,4%.

По прогнозам автоконцерна, его операционная прибыль снизится в 2020 финансовом году на 79,5% — до 500 млрд иен (около $4,6 млрд).

Корпорация также ожидает, что уровень продаж автомобилей в текущем финансовом году сократится на 14,9% — до 8,9 млн единиц.

Между тем, по итогам 2019 финансового года, который завершился в марте, японский автоконцерн вновь стал мировым лидером по продажам автомобилей, реализовав 10,45 млн единиц легковой и грузовой техники. Продажи Volkswagen за тот же период составили 10,37 млн машин.

Напомним, в начале февраля японские автомобильные корпорации Toyota и Honda приостановили работу своих заводов в Китае из-за вспышки неизвестного ранее коронавируса.