На топ-менеджеров "Укрзализныци" Целеевского и Миняйло пожаловались Зеленскому (ДОКУМЕНТ)

Сотрудники ЗАО "Киевский электровагоноремонтный завод", акционером которого является "Укрзализныця", обвинили члена правления "Укрзализныци" Марчина Целеевского и директора филиала "Пассажирская компания" Максима Миняйло в произволе по отношению к руководству и коллективу завода и обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться. Об этом сказано в письме на имя Зеленского.

По утверждению авторов обращения, Целеевский и Миняйло, которые являются членами наблюдательного совета "КЭВРЗ", путем злоупотребления должностными полномочиями намеренно вводят прибыльное предприятие в состояние банкротства, с целью дальнейшего их отчуждения в пользу третьих связанных лиц.

"Общество сталкивается с постоянным давлением и вмешательством в хозяйственную деятельность с превышением и злоупотреблением полномочиями, угрозами закрытия и переноса мощностей завода. Такая ситуация возникла в связи с отказом руководства завода участвовать в коррупционных схемах, приведенных выше, должностных лиц (по их высказыванию, "быть гибкими"), которые касались закупок комплектующих без соответствующих процедур, проведения на производственных мощностях завода сомнительных ремонтов спецтехники, предоставления поручений неизвестным польским юридическим лицам на участие в консорциумах и закупках на территории Польши, предмет которых ЗАО "КЭВРЗ" до сих пор не известен", — говорится в письме на имя Зеленского.

По мнению авторов обращения, набсовет не выполняет возложенные на него функции, тормозит принятие решений, необходимых для нормального функционирования предприятия. В частности, с опозданием избран аудитор отчетности, не согласовываются изменения в штатное расписание ЗАО "КЭВРЗ", касающиеся повышения заработной платы работникам; не утвержден отчет ревизионной комиссии, набсовет не реагирует на запросы о повышении загрузки мощностей предприятия (сегодня загружено на 25%), но параллельно планируются закупки "изношенных" польских электропоездов, которые уже не могут эксплуатироваться на территории Польши.

По словам авторов письма, несмотря на то, что ЗАО "КЭВРЗ" устранены все недостатки, выявленные в ходе проведенной ревизии по 2018 и 9 месяцев 2019 года, Целеевский озвучивает на заседаниях правления АО "Укрзализныця" о наличии вопросов к руководителю, никоим образом не конкретизируя их.

Сообщается, что 17 июня набсовет "КЭВРЗ" провели без наличия кворума, а члена, который находился на больничном, фактически заставили в телефонном режиме присутствовать на заседании, которое длилось 15 минут. "Какие-либо замечания не озвучивались, вопрос эффективности работы руководителя ЗАО "КЭВРЗ" не поднимался. Однако, уже через несколько часов на сайте АО "Укрзализныця" появилась статья о прекращении полномочий и. о. председателя правления Дутчака В.И., которая впоследствии редактировалась и уже содержала информацию об отстранении от исполнения обязанностей", — говорится в обращении.

По словам авторов письма, формальной причиной отстранения Дутчака является превышение на 7 млн грн расходов на закупку материалов. Однако фактически эти расходы связаны с проведением заводом дополнительных модернизаций электропоездов и направлены на усиление безопасности движения и улучшения комфорта пассажиров, говорится в документе.

"Каких-либо приказов, протоколов об отстранении предприятие не получало, наблюдательный совет не вправе совершать такие действия, поскольку приведенный вопрос относится к исключительной компетенции общего собрания — правления АО "Укрзализныця", заседание которого 17.06.2020 не проводилось.

Учитывая вышеизложенное, просим посодействовать остановке произвола со стороны члена правления АО "Укрзaлизныця" Марчина Целеевского и директора филиала "Пассажирская компания" М.Б. Миняйло", — сказано в письме.

Напомним, на сегодняшний день ЗАО "КЭВРЗ" — единственный завод в Украине, на производственных мощностях которого выполняются капитально-восстановительные ремонты и "глубокие" модернизации электропоездов (в том числе пригородного сообщения). Начиная с 2015 года предприятие работает прибыльно, по данным компании, в течение последних четырех отчетных лет уплачено почти полмиллиарда налогов и в том числе 17,7 млн грн дивидендов в бюджет.