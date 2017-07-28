НАБУ доказало, что "Вог Аэро Джет" завышало цены на дизтопливо для "Укрзализныци"

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) через суд добилось признания недействительным дополнительного договора ПАО "Укрзализныци" и ООО "Вог Аэро Джет" о повышении цен на дизельное топливо весной 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба бюро.

Исковое заявление НАБУ удовлетворил Хозяйственный суд Киева 27 июля 2017 года. Суд согласился, что дополнительный договор между филиалом УЗ "Центр обеспечения производства" и "Вог Аэро Джет" был заключен с грубыми нарушениями закона о госзакупках и в интересах поставщика.

"Вог" выиграло тендер на поставку 100 тыс. тонн дизтоплива для "Укрзализныци" в марте 2016 года с ценой ниже рыночной и почти на 1 000 грн на тонне дешевле предложений других поставщиков.

Однако уже к концу марта 2016 года "Центр обеспечения производства" УЗ и "Вог" заключили три дополнения к договору и несколько раз повышали цену поставок топлива. Закон о госзакупках разрешает повышать цену закупки, если на рынке цена изменилась на 10%.

Но по данным НАБУ, между вторым и третьим повышением цены закупки на рынке не росли.

"Поэтому заключение третьего дополнительного соглашения противоречило интересам государства, общества и требованиям законодательства. В результате закупочная цена дизтоплива не только потеряла свою экономическую выгоду, но и превысила рыночный уровень цен, что привело к искажению результатов торгов", — отмечают в НАБУ.

Delo.UA направило запрос "Вог Аэро Джет" относительно позиции компании к решению суда.

Досудебное расследование по указанным фактам детективы НАБУ начали еще в сентябре 2016 года при процессуальном руководстве прокуроров САП.