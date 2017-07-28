НАБУ доказало, что "Вог Аэро Джет" завышало цены на дизтопливо для "Укрзализныци"

28 июля 2017, 13:10
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В марте 2016 года "Вог Аэро Джет" выиграло тендер на поставку топлива "Укрзализныце" с ценой ниже рыночной. Но в тот же месяц компании заключили три дополнительных соглашения к договору и цена стала выше рынка. Через год после тендера НАБУ удалось добиться признания дополнительных соглашений недействительными

НАБУ доказало, что Увеличить картинку

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) через суд добилось признания недействительным дополнительного договора ПАО "Укрзализныци" и ООО "Вог Аэро Джет" о повышении цен на дизельное топливо весной 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба бюро.

Исковое заявление НАБУ удовлетворил Хозяйственный суд Киева 27 июля 2017 года. Суд согласился, что дополнительный договор между филиалом УЗ "Центр обеспечения производства" и "Вог Аэро Джет" был заключен с грубыми нарушениями закона о госзакупках и в интересах поставщика.

"Вог" выиграло тендер на поставку 100 тыс. тонн дизтоплива для "Укрзализныци" в марте 2016 года с ценой ниже рыночной и почти на 1 000 грн на тонне дешевле предложений других поставщиков.

Однако уже к концу марта 2016 года "Центр обеспечения производства" УЗ и "Вог" заключили три дополнения к договору и несколько раз повышали цену поставок топлива. Закон о госзакупках разрешает повышать цену закупки, если на рынке цена изменилась на 10%.

Но по данным НАБУ, между вторым и третьим повышением цены закупки на рынке не росли.

"Поэтому заключение третьего дополнительного соглашения противоречило интересам государства, общества и требованиям законодательства. В результате закупочная цена дизтоплива не только потеряла свою экономическую выгоду, но и превысила рыночный уровень цен, что привело к искажению результатов торгов", — отмечают в НАБУ.

Delo.UA направило запрос "Вог Аэро Джет" относительно позиции компании к решению суда.

Досудебное расследование по указанным фактам детективы НАБУ начали еще в сентябре 2016 года при процессуальном руководстве прокуроров САП.

По материалам: "Дело"
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Теги: укрзалізниця , wog 38390515 , дизельное топливо , тендер , госзакупки , набу

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