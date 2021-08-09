Наталья Кульчицкая из Kernel о том, как построить систему бонусов и поощрять эффективность

Наталья Кульчицкая, руководитель Департамента персонала Kernel, рассказала изданию Новое время о принципах и компонентах системы мотивации в компании.

"Первое правило системы вознаграждения — прозрачность, понятность и действенность. Мы в Kernel поставили перед собой цель — быть для сотрудников прогнозируемым и надежным партнером, независимо от внешних обстоятельств. В отличие от многих других компаний, за время пандемии мы не сократили ни одной должности, сохранили зарплаты на доковидном уровне, в полном объеме выплатили бонусы и премии за успешное выполнение поставленных целей, предусмотренные условиями бонусирования, а также повысили зарплату с нового маркетингового года, согласно результатам оценки компетенций и ранжирования", — заявила Наталья Кульчицкая.

Система мотивации Kernel включает 3 компонента — компенсационный пакет, лидерство, стимулирование. В компенсационный пакет входят зарплата, премии, дополнительные выплаты, медицинское страхование, питание и трансфер на работу, финансовая помощь сотрудникам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. Например, компания полностью покрывает расходы сотрудников на лечение Covid-19.

В блок лидерства входят учебные программы, корпоративные мероприятия и прочие активности в направлении HR. Из числа самых перспективных сотрудников Kernel формирует кадровый резерв для дальнейшего продвижения по карьерной лестнице.

"Система стимулирования — это поощрение за достижение финансовых показателей, которые конвертируются в бонусы. Постановка целей и оценка результатов автоматизированы. Это делает систему справедливой и исключает человеческий фактор. Руководитель может лишь помочь сотруднику скорректировать цели, но не влияет на сумму бонуса", — отметила Наталья Кульчицкая.

Основные показатели для конкретной должности, условия участия в системе стимулирования, алгоритмы начисления бонусов и другая важная информация находится в свободном доступе — в "Моем кабинете" в Центре данных сотрудников.

При этом, как отметила Наталья Кульчицкая, Kernel выстроил систему таким образом, чтобы отслеживать результаты и поощрять не только команды, но и отдельных сотрудников. "Например, один бизнес-сегмент достиг EBITDA, а другой — нет. В таком случае только сотрудники бизнес-сегмента, который сработал эффективно, получат бонус. И дальше — по вертикали. Когда механизированный отряд или агроном выполнили план, а кластер в целом — нет, они получат бонус. Так мы показываем сотрудникам непосредственное влияние качественного выполнения их работы на финансовые результаты всей компании", — заявила Наталья Кульчицкая.