Названа дата появления акционерного общества "Укрпочта"

Процесс реорганизации Украинского государственного предприятия почтовой связи (УГППС) "Укрпочта" в публичное акционерное общество будет завершен 1 марта 2017 года. Об этом со ссылкой на заместителя министра инфраструктуры Юрия Лавренюка сообщает УНИАН.

"Укрпочта" начала корпоратизацию летом, и 1 марта — это меньше, чем через месяц — уже будет действовать Публичное акционерное общество "Укрпочта" с выдержкой всех процедур в соответствии с требованиями действующего законодательства", — сказал Лавренюк.

В начале июля 2015 года правительственный комитет по вопросам развития инфраструктуры и экологической политики поддержал решение провести реорганизацию "Укрпочты". С 1 июля 2016 года вступил в должность новый директор "Укрпочты" — Игорь Смелянский, назначенный правительством на эту должность в апреле по результатам кадрового конкурса. Ранее он сообщал, что корпоратизация госпредприятия будет завершена до августа 2017 года.

"Укрпочта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через 12 тыс. отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тыс. сотрудников. "Укрпочта" ежегодно осуществляет обработку и доставку потребителям более 240 млн почтовых отправлений, 16 млн посылок и отправлений с объявленной ценностью, 15 млн переводов, а также доставляет более 83 млн пенсий. В 2015 году УГППС "Укрпочта" получило 53 млн грн прибыли. В 2014 году компания получила 4 млн грн убытков.