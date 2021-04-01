НБУ в марте зафиксировал самые оптимистичные ожидания бизнеса с начала эпидемии Covid-19

Украинский бизнес в марте улучшил оценки экономического состояния своих предприятий и перспектив деятельности в ответ на благоприятную внешнюю конъюнктуру и повышение внутреннего спроса. Об этом сообщает Национальный банк Украины, ссылаясь на итоги расчета ежемесячного индекса ожиданий деловой активности.

Так, за март 2021 года индекс составил 51,4 по сравнению с 48,8 в феврале. Таким образом, впервые с февраля прошлого года ожидания предприятий превысили равновесное значение (50 пунктов).

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В марте предприятия всех секторов, вовлеченных в ежемесячный опрос, более оптимистично оценили результаты своей деятельности. При этом секторальные индексы предприятий промышленности, торговли и сферы услуг пересекли нейтральный уровень.

Предприятия промышленности второй месяц подряд демонстрируют более высокие среди других секторов оценки собственных экономических перспектив: в марте секторный индекс вырос до 52,3 с 50,3 в феврале. Предприятия промышленности улучшили свои ожидания относительно объемов производства продукции и новых заказов, в том числе экспортных.

Предприятия сферы торговли и услуг также улучшили оценки своих экономических результатов: в марте индексы вырос до 52,2 у предприятий торговли и до 51,4 у предприятий сферы услуг с 49,0 в феврале.

Улучшение ожиданий относительно объемов новых заказов, товаров для продажи и услуг свидетельствует о дальнейшем восстановлении работы этих секторов, отмечают в НБУ.

Предприятия сферы жилищного строительства, несмотря на низкие оценки, смягчили пессимистические ожидания на фоне сезонного оживления деятельности. Индекс этого сектора в марте улучшился до 40,6 против 35,3 в феврале. Строители улучшили свои ожидания по объемам строительства, закупки сырья и материалов, а также доступности подрядчиков.

При этом предприятия всех секторов прогнозируют рост цен на свою продукцию и услуги на фоне подорожания сырья и товаров поставщиков и пока не ожидают увеличения численности своих работников.

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 3 по 24 марта. В опросе приняли участие 269 предприятий. Среди опрошенных 40,5% — предприятия промышленности, 30,1% — сферы услуг, 25,7% — торговли, 3,7% — строительства.

34,2% респондентов — крупные предприятия, 28,6% — средние, 37,2% — малые. 39,6% опрошенных предприятий осуществляют экспортные и импортные операции, 10,0% — только экспортные операции, 16,4% — только импортные, 34,2% — не осуществляют внешние экономические операции.