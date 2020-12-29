Несмотря на кризис, аграрная отрасль интересна инвесторам

За полгода аграриям удалось освоить 14,4 млрд грн капиталовложений. При этом динамика их поступлений, по данным Госстата, позитивная: во втором квартале было освоено на 385 млн грн больше, чем в первом докарантинном. Лидерами по приросту капитальных инвестиций в сельское хозяйство за апрель-июнь оказались Кировоградская, Житомирская и Хмельницкая области. Объемы поступлений в каждой из них превысили показатели первого квартала на 250-310 млн грн.

Продолжают поступать в сельское хозяйство и прямые иностранные инвестиции (ПИИ): только за первый квартал 2020 года инвесторы вложили $5,9 млн. В итоге совокупный объем ПИИ в отрасль по состоянию на начало апреля текущего года составлял, по подсчетам Нацбанка, $710 млн. Свыше половины этой суммы вложено в капитал компаний.

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Наиболее интересными для прямых инвесторов являются предприятия, занимающиеся выращиванием однолетних и двухлетних культур. Они привлекли свыше 51% инструментов участия в капитале.

В пятерку основных инвесторов украинского сельского хозяйства по итогам первого квартала 2020 года вошли Кипр, Германия, США, Польша и Нидерланды. Главными реципиентами аграрных иностранных инвестиций оказались Киевская, Харьковская и Днепропетровская области.

Также в центре внимания инвесторов в нынешнем году — рынок слияний и поглощений. В первом полугодии на аграрную отрасль, по подсчетам аудиторской компании KPMG, пришлось две трети общей стоимости соглашений M&A в Украине (против 23% за аналогичный период 2019 года). Наибольшую активность здесь проявляют отечественные инвесторы. Компании стремятся консолидировать свои земли, поэтому количество сделок на рынке M&A будет возрастать, полагает лидер направления сопровождения корпоративных соглашений компании KPMG в Украине Светлана Щербатюк.

Одним из ярких подтверждений отмеченного тренда стала покупка группой компаний "Эпицентр К" у корпорации "Сварог Вест Групп" за $100 млн 96,7% корпоративных прав сельхозпредприятия "Хмельницк-Агро". В результате этого приобретения площадь земельных владений "Эпицентра" возросла почти на 40%, достигнув 160 тыс. га. Неслучайно именно эта сделка, по версии KPMG, стала одной из ключевых и крупнейших на рынке M&A в Украине в 2020 году.

Другим показательным соглашением в аграрной сфере стало приобретение весной французской компанией SAS Investcompagnie трех украинских сельхозпредприятий — "Агрикор холдинг", "Агропрайм холдинг" и "Агровит" в Черниговской, Одесской и Черкасской областях соответственно. В распоряжение SAS перешли в общей сложности 71 тыс. га сельхозземель, констатирует Светлана Щербатюк. Добавим, что уже в августе 2020 года SAS получила разрешение АМКУ на приобретение еще двух предприятий — "Агростем" в Житомирской области и "Элеватор агро" в Черниговской.

Неугасающую инвестиционную активность в агросекторе эксперты поясняют прежде всего укрупнением игроков рынка, а также приходом инвесторов. Причем не только в растениеводство, но и в переработку зерновых и масличных культур, инфраструктуру. Как отмечает управляющий партнер инвестфонда InVenture Алексей Олейников, многие агрокомпании стали заявлять о выделении дополнительных инвестиций на строительство элеваторов, перерабатывающих мощностей и приобретение новой сельскохозяйственной техники.

В 2020 году крупные инвестиции направляются в портовую инфраструктуру и наращивание мощностей по хранению зерна. Компания "Нибулон" вложила $23 млн в строи­тельство зернового терминала филиала "Зеленодольский" в Днепропетровской области, увеличив мощности по хранению сельхозпродукции на 76 тыс. тонн. Группа компаний "Эпицентр К" только генеральному подрядчику в лице польской компании Feerum, построившей в Ивановке Киевской области элеватор емкостью 150 тыс. куб. м, выделила €18,3 млн. Одесская компания Kadorr Group намерена инвестировать $200 млн в аграрную отрасль в ближайшие пять лет и уже построила в нынешнем году первый элеватор "Зерно-Агро" мощностью 65 тыс. тонн на Днепропетровщине.

Один из крупнейших игроков рынка — компания Kernel — планирует наращивать объемы экспорта и продать в следующем году около 10 млн тонн зерновых. Так в компании хотят побить отраслевой рекорд, который они установили в этом году — 8 млн тонн. Евгений Осипов, СЕО Kernel, уверен, что кризис — это прежде всего возможности для бизнеса. По его словам, в такое время выигрывают те, кто наиболее адаптивный и открывается навстречу трансформациям. "Гибкость позволяет двигаться вместе со временем или даже опережать его. И мы видим, что мир продолжает развиваться, несмотря ни на что: Илон Маск все так же запускает в космос корабли, Zoom наращивает аудиторию пользователей, Kernel устанавливает экспортные рекорды в Черноморском регионе. Нам сопутствовало то, что, несмотря на локдауны, COVID-19 и кризис, мир продолжает потреблять продукты питания. С одной стороны, Kernel, как компания-агропроизводитель, сделал свой вклад в обеспечение мировой продовольственной безопасности. С другой — мы поддержали экономику Украины посредством своевременно уплаченных налогов и большой валютной выручки, которая помогла удержать курс национальной валюты", — отметил Евгений Осипов в рамках встречи Европейской Бизнес Ассоциации Global Outlook: Future Driven.

Один из крупнейших игроков рынка Kernel планирует наращивать объемы экспорта и продать в следующем году около 10 млн тонн зерновых

Сейчас в компании активно внедряют инвестиционную программу по созданию новых инфраструктурных объектов, среди последних — строительство терминала в Черноморском порту и маслоэкстракционного завода в Западной Украине, внедрение проектов зеленой энергетики по переработке биомассы в энергию для снабжения производственных активов компании. Суммарно объем инвестиций составляет $650 млн, что делает Kernel крупнейшим игроком украинского рынка. "Это то, что драйвит экономику страны, обеспечивает рабочие места, приносит дополнительные налоги в бюджет и усиливает позицию Украины на мировом рынке. Кроме того, Kernel принимает непосредственное участие в развитии агросектора страны. Через модель Open Agribusiness мы создаем собственную экосистему взаимодействия с партнерами, которая позволяет развиваться компании, нашим партнерам и Украине", — говорит CEO Kernel.

Высокую активность проявляют субъекты бизнеса и в сфере хранения и переработки масличных культур. Компания Kernel, например, планирует вложить в 2020 году $47 млн в строительство одного из самых мощных маслозаводов в Европе — Староконстантиновский МЭЗ. А голландская компания Glencore Agriculture в сентяб­ре объявила о приобретении перегрузочного терминала "Эвери" в морпорту Николаева у группы "Орексим". Ristone Holdings завершает строительство третьей очереди МЭЗ "Ристон Ойл" на Днепропетровщине.

Сохраняется интерес инвесторов к отраслям-реципиентам и на ближайшую перспективу. Порт "Ника-Тера" из Group DF намерен построить еще один зерновой комплекс мощностью 140 тыс. тонн единовременного хранения, группа ТАС дозакупит 350 вагонов-зерновозов на сумму около $18,5 млн, а "Пан Курчак" заявляет о начале строительства нового, третьего, комбикормового завода производительностью 50 тыс. тонн продукции в год. Амбициозные инвестиционные планы на ближайший период и у зарубежных инвесторов. В частности, крупная китайская корпорация China Railway Construction Corporation хочет построить зерновой терминал в порту Южный, Казахстан намерен инвестировать в переработку плодово-ягодной продукции в Винницкой области, а датская Goodvalley собирается построить в Украине комбикормовый и биогазовый заводы.

Крупнейшие аграрные компании по выручке за 2019 год

Агрохолдинг стал крупнейшим грузоотправителем зерна в 2019-2020 годах, увеличив объемы экспорта зерна из Украины на 30%, до 7,9 млн тонн, что составляет 13,29% рынка. Это новый исторический максимум и для компании, и для Украины.

В течение последних двух лет компания нарастила экспорт вдвое, укрепив лидерство на рынке. Терминалы "Кернел" обработали в 2020 году 6,7 млн тонн зерна, что на 45% больше, чем в прошлом году. Рекордные объемы перевалки стали возможны после запуска нового терминала TransGrainTerminal в Черноморском порту.

Для компании 2018/2019 маркетинговый год (июль-июнь) стал рекордным по всем четырем стратегическим направлениям: растениеводство, экспорт, строительство собственного речного флота и развитие инфраструктуры. В 2020 году "Нибулон" стал партнером французской компании ОСЕА по строительству патрульных пограничных катеров в государственнойпрограмме по усилению морской безопасности и охраны границ Украины, подписав контракт на 136,5 млн евро. Агрохолдинг построит 5 из 20 кораблей, первые из которых должны быть спущены на воду в 2021 году.

МХП продолжил усиливать розничное направление, в том числе развивать по франчайзингу такие форматы, как магазины у дома и уличная еда. В течение пяти лет в Киеве и Киевской области агрохолдинг планирует открыть 350 торговых точек "Мясомаркет". Пять магазинов уже работают в Киеве. В 2020 году по Украине откроют еще 50-75, увеличив их число к 2022-му до тысячи. Такие гастрономы станут основой розничного бизнеса, заменив часть из 1750 торговых точек сети "Наша Ряба". В ближайших планах холдинга построить в Украине бульонный завод стоимостью $12-15 млн.

В 2019/2020 маркетинговом году агрохолдинг вошел в тройку крупнейших экспортеров кукурузы с результатом 2,05 млн тонн, что на 158,8 тыс. тонн меньше, чем в предыдущем году. Он также попал в топ-10 экспортеров украинской пшеницы (седьмое место) с результатом 260 тыс. тонн и с долей рынка 4,8% и в топ-10 производителей подсолнечного масла (шестое место) с рыночной долей 4%.

Летом 2020 года у "АДМ Юкрейн" появился новый рынок сбыта — экспорт рапсового шрота в Китай, разрешенный еще только трем агрокомпаниям: Allseeds Black Sea, Оliyar и Vinnitsa Oil Seeds Crushing Factor. До этого украинские аграрии удачно поставляли в Китай рапсовое масло.

"ОптимусАгро Трейд" входит в пятерку крупнейших производителей нерафинированного подсолнечного масла и шрота и в десятку компаний по элеваторным мощностям в Украине. В составе компании Запорожский маслоэкстракционный завод, который обрабатывает до 900 тыс. тонн масличных культур, и 28 элеваторов мощностью единовременного хранения 1,1 млн тонн. Большую часть продукции компания продает на внешние рынки, экспорт в 2019 году составил 84%. Основные рынки сбыта для подсолнечного нерафинированного масла — страны Юго-Восточной Азии, Китай, ОАЭ, для шрота — Польша, Беларусь, Испания, Франция, Китай.

В компании планируют полностью перейти на использование собственной электроэнергии (сейчас этот показатель, в зависимости от времени года, составляет от 20 до 38%), а также модернизировать производство, суммарно увеличив мощность