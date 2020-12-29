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Несмотря на кризис, аграрная отрасль интересна инвесторам

В условиях пандемии сельское хозяйство остается одной из наиболее привлекательных отраслей экономики Украины. Более 8,8% капитальных инвестиций в отечественную экономику по итогам первой половины 2020 года пришлось именно на эту отрасль

Несмотря на кризис, аграрная отрасль интересна инвесторам Несмотря на кризис, аграрная отрасль интересна инвесторам

За полгода аграриям удалось освоить 14,4 млрд грн капиталовложений. При этом динамика их поступлений, по данным Госстата, позитивная: во втором квартале было освоено на 385 млн грн больше, чем в первом докарантинном. Лидерами по приросту капитальных инвестиций в сельское хозяйство за апрель-июнь оказались Кировоградская, Житомирская и Хмельницкая области. Объемы поступлений в каждой из них превысили показатели первого квартала на 250-310 млн грн.   

Продолжают поступать в сельское хозяйство и прямые иностранные инвестиции (ПИИ): только за первый квартал 2020 года инвесторы вложили $5,9 млн. В итоге совокупный объем ПИИ в отрасль по состоянию на начало апреля текущего года составлял, по подсчетам Нацбанка, $710 млн. Свыше половины этой суммы вложено в капитал компаний. 

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Наиболее интересными для прямых инвесторов являются предприятия, занимающиеся выращиванием однолетних и двухлетних культур. Они привлекли свыше 51% инструментов участия в капитале. 

В пятерку основных инвесторов украинского сельского хозяйства по итогам первого квартала 2020 года вошли Кипр, Германия, США, Польша и Нидерланды. Главными реципиентами аграрных иностранных инвестиций оказались Киевская, Харьковская и Днепропетровская области.    

Также в центре внимания инвесторов в нынешнем году — рынок слияний и поглощений. В первом полугодии на аграрную отрасль, по подсчетам аудиторской компании KPMG, пришлось две трети общей стоимости соглашений M&A в Украине (против 23% за аналогичный период 2019 года). Наибольшую активность здесь проявляют отечественные инвесторы. Компании стремятся консолидировать свои земли, поэтому количество сделок на рынке M&A будет возрастать, полагает лидер направления сопровождения корпоративных соглашений компании KPMG в Украине Светлана Щербатюк 

Одним из ярких подтверждений отмеченного тренда стала покупка группой компаний "Эпицентр К" у корпорации "Сварог Вест Групп" за $100 млн 96,7% корпоративных прав сельхозпредприятия "Хмельницк-Агро". В результате этого приобретения площадь земельных владений "Эпицентра" возросла почти на 40%, достигнув 160 тыс. га. Неслучайно именно эта сделка, по версии KPMG, стала одной из ключевых и крупнейших на рынке M&A в Украине в 2020 году.   

Другим показательным соглашением в аграрной сфере стало приобретение весной французской компанией SAS Investcompagnie трех украинских сельхозпредприятий — "Агрикор холдинг", "Агропрайм холдинг" и "Агровит" в Черниговской, Одесской и Черкасской областях соответственно. В распоряжение SAS перешли в общей сложности 71 тыс. га сельхозземель, констатирует Светлана Щербатюк. Добавим, что уже в августе 2020 года SAS получила разрешение АМКУ на приобретение еще двух предприятий — "Агростем" в Житомирской области и "Элеватор агро" в Черниговской.  

Неугасающую инвестиционную активность в агросекторе эксперты поясняют прежде всего укрупнением игроков рынка, а также приходом инвесторов. Причем не только в растениеводство, но и в переработку зерновых и масличных культур, инфраструктуру. Как отмечает управляющий партнер инвестфонда InVenture Алексей Олейников, многие агрокомпании стали заявлять о выделении дополнительных инвестиций на строительство элеваторов, перерабатывающих мощностей и приобретение новой сельскохозяйственной техники.  

В 2020 году крупные инвестиции направляются в портовую инфраструктуру и наращивание мощностей по хранению зерна. Компания "Нибулон" вложила $23 млн в строи­тельство зернового терминала филиала "Зеленодольский" в Днепропетровской области, увеличив мощности по хранению сельхозпродукции на 76 тыс. тонн. Группа компаний "Эпицентр К" только генеральному подрядчику в лице польской компании Feerum, построившей в Ивановке Киевской области элеватор емкостью 150 тыс. куб. м, выделила €18,3 млн. Одесская компания Kadorr Group намерена инвестировать $200 млн в аграрную отрасль в ближайшие пять лет и уже построила в нынешнем году первый элеватор "Зерно-Агро" мощностью 65 тыс. тонн на Днепропетровщине. 

Один из крупнейших игроков рынка — компания Kernel — планирует наращивать объемы экспорта и продать в следующем году около 10 млн тонн зерновых. Так в компании хотят побить отраслевой рекорд, который они установили в этом году — 8 млн тонн. Евгений Осипов, СЕО Kernel, уверен, что кризис — это прежде всего возможности для бизнеса. По его словам, в такое время выигрывают те, кто наиболее адаптивный и открывается навстречу трансформациям. "Гибкость позволяет двигаться вместе со временем или даже опережать его. И мы видим, что мир продолжает развиваться, несмотря ни на что: Илон Маск все так же запускает в космос корабли, Zoom наращивает аудиторию пользователей, Kernel устанавливает экспортные рекорды в Черноморском регионе. Нам сопутствовало то, что, несмотря на локдауны, COVID-19 и кризис, мир продолжает потреблять продукты питания. С одной стороны, Kernel, как компания-агропроизводитель, сделал свой вклад в обеспечение мировой продовольственной безопасности. С другой — мы поддержали экономику Украины посредством своевременно уплаченных налогов и большой валютной выручки, которая помогла удержать курс национальной валюты", — отметил Евгений Осипов в рамках встречи Европейской Бизнес Ассоциации Global Outlook: Future Driven.

Один из крупнейших игроков рынка Kernel планирует наращивать объемы экспорта и продать в следующем году около 10 млн тонн зерновых

Сейчас в компании активно внедряют инвестиционную программу по созданию новых инфраструктурных объектов, среди последних — строительство терминала в Черноморском порту и маслоэкстракционного завода в Западной Украине, внедрение проектов зеленой энергетики по переработке биомассы в энергию для снабжения производственных активов компании. Суммарно объем инвестиций составляет $650 млн, что делает Kernel крупнейшим игроком украинского рынка. "Это то, что драйвит экономику страны, обеспечивает рабочие места, приносит дополнительные налоги в бюджет и усиливает позицию Украины на мировом рынке. Кроме того, Kernel принимает непосредственное участие в развитии агросектора страны. Через модель Open Agribusiness мы создаем собственную экосистему взаимодействия с партнерами, которая позволяет развиваться компании, нашим партнерам и Украине", — говорит CEO Kernel 

Высокую активность проявляют субъекты бизнеса и в сфере хранения и переработки масличных культур. Компания Kernel, например, планирует вложить в 2020 году $47 млн в строительство одного из самых мощных маслозаводов в Европе — Староконстантиновский МЭЗ. А голландская компания Glencore Agriculture в сентяб­ре объявила о приобретении перегрузочного терминала "Эвери" в морпорту Николаева у группы "Орексим". Ristone Holdings завершает строительство третьей очереди МЭЗ "Ристон Ойл" на Днепропетровщине. 

Сохраняется интерес инвесторов к отраслям-реципиентам и на ближайшую перспективу. Порт "Ника-Тера" из Group DF намерен построить еще один зерновой комплекс мощностью 140 тыс. тонн единовременного хранения, группа ТАС дозакупит 350 вагонов-зерновозов на сумму около $18,5 млн, а "Пан Курчак" заявляет о начале строительства нового, третьего, комбикормового завода производительностью 50 тыс. тонн продукции в год. Амбициозные инвестиционные планы на ближайший период и у зарубежных инвесторов. В частности, крупная китайская корпорация China Railway Construction Corporation хочет построить зерновой терминал в порту Южный, Казахстан намерен инвестировать в переработку плодово-ягодной продукции в Винницкой области, а датская Goodvalley собирается построить в Украине комбикормовый и биогазовый заводы. 

Крупнейшие аграрные компании по выручке за 2019 год

Агрохолдинг стал крупнейшим грузоотправителем зерна в 2019-2020 годах, увеличив объемы экспорта зерна из Украины на 30%, до 7,9 млн тонн, что составляет 13,29% рынка. Это новый исторический максимум и для компании, и для Украины.

В течение последних двух лет компания нарастила экспорт вдвое, укрепив лидерство на рынке. Терминалы "Кернел" обработали в 2020 году 6,7 млн тонн зерна, что на 45% больше, чем в прошлом году. Рекордные объемы  перевалки стали  возможны после запуска нового терминала TransGrainTerminal  в Черноморском порту.

Для компании 2018/2019 маркетинговый год (июль-июнь) стал рекордным по всем четырем стратегическим направлениям: растениеводство, экспорт, строительство собственного речного флота и развитие инфраструктуры. В 2020 году "Нибулон" стал партнером французской компании ОСЕА по строительству патрульных пограничных катеров в государственнойпрограмме по усилению морской безопасности и охраны границ Украины, подписав контракт на 136,5 млн евро. Агрохолдинг построит 5 из 20 кораблей, первые из которых должны быть спущены на воду в 2021 году.

МХП продолжил усиливать розничное направление, в том числе развивать  по франчайзингу такие форматы, как магазины у дома и уличная еда. В течение пяти лет в Киеве и Киевской области агрохолдинг планирует открыть 350 торговых точек "Мясомаркет". Пять магазинов уже работают в Киеве. В 2020 году по Украине откроют еще 50-75, увеличив их число к 2022-му до тысячи. Такие гастрономы станут основой розничного бизнеса, заменив часть из 1750 торговых точек сети "Наша Ряба".  В ближайших планах холдинга построить в Украине бульонный завод стоимостью $12-15 млн.

В 2019/2020 маркетинговом году агрохолдинг вошел в тройку крупнейших экспортеров кукурузы с результатом 2,05 млн тонн, что на 158,8 тыс. тонн меньше, чем в предыдущем году. Он также попал в топ-10 экспортеров украинской пшеницы (седьмое место) с результатом 260 тыс. тонн и с долей рынка 4,8% и в топ-10 производителей подсолнечного масла (шестое место) с рыночной долей 4%.

Летом 2020 года у "АДМ Юкрейн" появился новый рынок сбыта — экспорт рапсового шрота в Китай, разрешенный еще только трем агрокомпаниям: Allseeds Black Sea, Оliyar и Vinnitsa Oil Seeds Crushing Factor. До этого украинские аграрии удачно поставляли в Китай рапсовое масло.

"ОптимусАгро Трейд" входит в пятерку крупнейших производителей нерафинированного подсолнечного масла и шрота и в десятку компаний по элеваторным мощностям в Украине. В составе компании Запорожский маслоэкстракционный завод, который обрабатывает до 900 тыс. тонн масличных культур, и 28 элеваторов мощностью единовременного хранения 1,1 млн тонн. Большую часть продукции компания продает на внешние рынки, экспорт в 2019 году составил 84%. Основные рынки сбыта для подсолнечного нерафинированного масла — страны Юго-Восточной Азии, Китай, ОАЭ, для шрота — Польша, Беларусь, Испания, Франция, Китай.

В компании планируют полностью перейти на использование собственной электроэнергии (сейчас этот показатель, в зависимости от времени года, составляет от 20 до 38%), а также модернизировать производство, суммарно увеличив мощность

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