"Ни одного бордюра": в Киеве показали, как строят ЖК с безбарьерным двором без автомобилей

В Киеве строят жилой комплекс, во дворе которого не будет автомобилей. Об этом на встрече с журналистами заявили представители девелопера проекта — группы компаний DIM. Сделано это будет благодаря реализации концепции "Двор без машин": автомобили жителей комплекса разместятся в подземном паркинге на 1700 мест, вместимость которого можно будет увеличить за счет постройки двухуровневой системы с подъемниками, передает корреспондент Delo.ua.

Всего на территории жилого комплекса "Метрополис", который находится на улице Академика Заболотного, между станциями метро "Теремки" и "Ипподром", будет расположено 11 домов высотой 11 и 34 этажа.

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Кроме собственно жилых домов на территории в 5,8 га возведут детский сад — овальное здание на 180 мест, напоминающее римский Колизей с парком внутри. Сдать его обещают уже в 2023 году. При этом, если будет необходимость, этажность детского сада увеличат с 2 до 3 этажей и сделают там дополнительно начальную школу.

По словам руководителя проекта Андрея Труфанова, система отопления в квартирах индивидуальная: электрический котел, бойлер и дополнительно предусмотрена установка кондиционера с тепловым насосом.

Однако главная достопримечательность проекта — парковая зона. Чтобы создать ее, практически весь двор накроют бетонной плитой, которая будет служить крышей огромного подземного паркинга. Поверх этой плиты разобьют парк. Для него уже активно закупают деревья — в частности, приобрели пинии из Германии стоимостью 16 млн евро. Ранее такие деревья можно было увидеть лишь в ботаническом саду. Кроме этого, планируют высаживать гинкго.

По словам архитектора Веры Богачук, в комплексе реализована безбарьерная концепция: бордюров, которые могут помешать движению людей с ограничениями, не будет. Даже гранит, которым облицуют озеро, находящееся внутри комплекса, специально обезопасят: он не будет скользить.

Также во дворе будут зеленые беседки для барбекю, фонтан и интерактивная площадь, которая будет работать по QR-коду: загрузив приложение, можно будет разместить на ней виртуальных персонажей.

"Метрополис — один из самых высоких жилых комплексов столицы. Будет построено более 200 тысяч квадратных метров на территории более 5 гектаров. Это более 3 тысяч семей, для которых нужно было продумать каждую деталь и создать комфортные условия на десятилетия вперед. Именно поэтому для нас инфраструктура отыгрывает ключевую роль, — подчеркивает управляющий партнер группы компаний DIM Александр Насиковский. — Это площадки, детский садик, зоны отдыха, рестораны, места для выгула собак, лапомойки, магазины. На территории "Метрополис" будет построен первый в Украине детский сад по японской технологии".

Также девелопер взял на себя обязательства по обновлению городской инфраструктуры вокруг комплекса: там уже высаживают свежие газоны, а переход к ТРЦ "Магеллан" обновят.