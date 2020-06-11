Транспорт 6 минут назад

Нидерландская авиакомпания досрочно открывает рейсы из Амстердама в Киев

C 3 июля авиаперелеты должны стать ежедневными

Фото: KLM Фото: KLM
Фото: KLM

Авиакомпания KLM (Нидерланды) планирует возобновить полеты из Амстердама в киевский аэропорт Борисполь с 15 июня.

Об этом со ссылкой на украинское представительство авиаперевозчика сообщает интернет-ресурс Аvianews.

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Как отмечает издание, ранее Киев должен был вернуться в маршрутную сеть голландской авиакомпании с 4 июля.

В системе бронирования продажа билетов открыта на рейсы по сокращенной частоте. Их KLM намерена в первое время выполнять три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам на самолетах Boeing 737.

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C 3 июля полеты должны стать ежедневными

Билет на первый рейс стоит $774 в одну сторону с учетом перевозки 12 кг ручной клади.

На даты в июле цены по безбагажному тарифу начинаются от $194 в одну сторону.

Ранее сообщалось, что Air France-KLM по развитию сети маршрутов рассматривает возможность запуска рейсов в Украину дочернего лоукоста Transavia

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