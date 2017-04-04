НКРЭКУ отменяет скандальную абонплату за газ

04 апреля 2017, 10:44
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НКРЭКУ решил на заседании 10 апреля отложить введение абонплаты за газ

НКРЭКУ отменяет скандальную абонплату за газ | Энергетика | Дело Увеличить картинку

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, обещает приостановить действие своего решения о введении абонплаты за газ. Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

"Решение регулятора по внедрению тарифов на транспортировку и распределение природного газа будет приостановлено с целью обеспечения не повышения общего счета для населения", — говорится в сообщении Нацкомиссии.

Рассмотрение соответствующего вопроса вынесено на заседание комиссии, которое состоится 10 апреля.

НКРЭКУ проведет дополнительные консультации с Кабинетом Министров в части компетенций, которые напрямую зависят от правительства, а именно — распространение субсидий на услуги по транспортировке и распределению природного газа.

Кроме этого, Нацкомиссия переносит введение абонплаты. "Инициирует дополнительный период для адаптации потребителей с наименьшими типоразмерами и перенесет введение отдельной платы для этой категории потребителей до принятия решения по снижению тарифов на тепловую энергию", — говорится в сообщении.

Напомним, НКРЭКУ 28 марта 2017 года приняла решение о вводе в действие абонплаты за распределение газа. Новая система предусматривает отделение тарифов на транспортировку и распределение от цены газа как товара.

По решению комиссии, каждый потребитель будет ежемесячно платить за распределение газа фиксированную сумму, зависящую от максимальной пропускной способности его счетчика, независимо от фактических объемов потребления. В то же время, цена закупаемого абонентом газа уже не будет включать стоимость транспортировки и распределения.

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Теги: газ , цена на газ

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НКРЭКУ отменяет скандальную абонплату за газ | Энергетика | Дело
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