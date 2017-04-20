"Нова пошта" хочет нарастить объемы доставок в Молдове и в Грузии в несколько раз

20 апреля 2017, 14:45
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В 2016 году объем внутренних доставок в Грузии вырос в 4,6 раза, международных — почти в девять раз

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Группа компаний "Нова пошта" к концу 2017 года планирует втрое увеличить общий объем доставок по Молдове и за ее пределы, в Грузии и за ее пределами — в 2,5 раза.

Согласно данным "Новой пошты", в 2016 году объем внутренних доставок в Грузии вырос в 4,6 раза, международных — почти в девять раз.

"В то же время на рынке Грузии более высокий спрос на услуги доставки внутри страны: в 2016 году количество внутренних доставок втрое превысило количество международных отправлений. В целом за год в Грузии компания доставила около 200 тыс. отправлений", — отмечается в сообщении.

ГК сообщает, что развитие "Нова пошта" в Молдове началось с В2В сегмента и сейчас продолжается в категории В2С. В этой стране объем внутренних доставок в 2016 году вырос вчетверо, международных — почти втрое. В целом в Молдове компания в 2016г. доставила более 50 тыс. отправлений. Вместе с тем на рынке Молдовы большим спросом пользуются услуги международной доставки. Это обусловлено географическим расположением страны, а также наработанными логистическими решениями с Украиной и другими государствами.

"Сейчас изучаем возможности развития в регионах, где мы уже представлены, оцениваем специфику взаимодействия бизнеса и государства в интересующих нас странах, ищем местных партнеров. В дальнейшем есть планы развивать международную сеть "Нова пошта" с использованием существующих рабочих каналов", — отметила директор Nova Poshta International Operations Алена Степина.

"Нова пошта" основана в 2001 году, является лидером на локальном рынке доставки. Сеть компании состоит из более чем 2,3 тыс. отделений по всей Украине. В 2016 году "Нова пошта" доставила более 100 млн отправлений.

Представительства "Нова пошта" в Молдове и Грузии открылись в 2014 году. В группе бизнесов "Нова пошта" эти и другие рынки, где потенциально возможно открытие представительств, курирует компания Nova Poshta International Operations.

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Теги: нова пошта , почта , логистика , грузия , молдова

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