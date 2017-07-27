"Нова пошта" повышает тарифы с 1 августа

Компания "Нова пошта" разослала своим корпоративным клиентам письмо, в котором сообщает о новых тарифах на услуги доставки по Украине, вступающие в силу 1 августа 2017 г. В пресс-службе компании Delo.UA подтвердили повышение тарифов и сообщили, что информация о смене тарифов будет опубликована на официальном сайте компании в пятницу, 28 июля.

Как следует из письма, компания пересмотрела тарифы на все виды отправлений категории "Документы" и "Посылки" во всех весовых диапазонах, кроме "до 15 кг" и "до 20 кг".

В среднем услуги доставки подорожают на 5 грн. Например, если ранее доставка отправления до 0,5 кг по городу стоила 20 грн, а по Украине 30 грн, то с 1 августа она будет составлять 25 грн и 35 грн соответственно.

Также пересмотрены стоимость услуг "Хранение", "Обратная доставка документов", "Подъем на этаж", "Переадресация".