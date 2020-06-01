Новий договір на перевезення вантажів від Укрзалізниці: чому бізнес незадоволений

З початку року АТ "Укрзалізниця" готує новий Договір про надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним транспортом. Але Антимонопольний комітет рекомендував підприємству продовжити термін дії чинного Договору допоки представники бізнесу винесуть свої зауваження. Як результат, три рази "Укрзалізниця" переносить строки введення в дію документу. Чим же компанія не догоджає бізнесу?

Якими будуть зміни в Договорі

Перший проект Договору, що мав запрацювати з 1 квітня, "Укрзалізниця" оприлюднила ще наприкінці лютого. Проект документу викликав скарги з боку бізнесу, а пандемія, що розбушувалася, ще більше відтягнула введення його в дію.

У Договорі, за словами компанії, затверджено низку клієнтоорієнтованих заходів, які "стануть стимулом для використання вагонів власності Укрзалізниці". Зокрема, плата за надання послуг на малодіяльних станціях для маршрутних поїздів не нараховуватиметься, а порядок звернення клієнтів з приводу будь-яких змін у Договорі тепер стане простішим.

Крім того, Укрзалізниця конкретизувала відповідальність перевізника за пошкодження вагону замовника з його вини, а також встановила дзеркальну відповідальність за подавання неочищеного вагона перевізника. При цьому, в компанії зазначають, що тарифи залишаться незмінними.

Чим незадоволений бізнес

Як стверджують в Укрзалізниці, ще з минулого року вони проводять перемовини з представниками бізнесу, що користуються вантажними перевезеннями. Втім, клієнти досі виступають проти введення в дію проєкту Договору. Щоб детальніше розібратися зі скаргами бізнесу, нещодавно був організований розширений круглий стіл, присвячений обговоренню концепції трансформації вантажних перевезень на залізниці.

Окрім нової редакції Договору, говорили також про протидію розкраданням запасних частин рухомого складу та вантажів, організацію ритмічного забезпечення клієнтів вагонами та експлуатацію іновагонів. Представники галузей, що користуються послугами вантажоперевезень, поскаржилися на негнучкі тарифи, які невиправдано виросли на 14,1% минулого року, неефективне використання вагонів та скорочення номенклатури вантажів.

Наприклад, Асоціація виробників цементу "Укрцемент" окреслила одразу кілька важливих зауважень. Цементники пропонують прискорити процес допуску приватної тяги до магістральної інфраструктури для вивільнення тягового рухомого складу "Укрзалізниці" з метою ритмічного забезпечення вантажних перевезень достатньою кількістю тяги. На думку цементників, як виробників базового будівельного матеріалу, це допоможе нормалізувати терміни доставки, які у пік будівельного сезону 2019 року були перевищені у 2-5 разів.

Відповідно, через дефіцит локомотивів компаніями цементної галузі було недопоставлено чи невчасно поставлено близько 11% продукції, що частково спричинило перебої з цементом для всього будівельного сектору. Крім того, залучення приватних локомотивів сприятиме збільшенню надходжень до "Укрзалізниці" та пожвавить економіку України.

Також цементники пропонують Укрзалізниці надати їм можливість придбання або довготривалої оренди списаних та неробочих хопер-цементовозів, які знаходяться у власності УЗ, щоб відремонтувати їх за свої кошти та повернути в експлуатацію. Це дасть можливість відновити рухомий склад державного монополіста, що безнадійно простоює і не приносить прибутку.

Ще один меседж виробників цементу — не допустити скорочення номенклатури вантажів позакласної групи у процесі зближення тарифних класів. На думку цементників, це збільшить залізничні витрати вантажовідправників дешевих і, як правило, сировинних, але стратегічно важливих для економіки країни вантажів, у тому числі відходів, як замінників природних копалин. Зокрема, для цементних підприємств витрати збільшаться аж на 26%. Таке здорожчання матиме вплив на тарифи доставки основної категорії вантажів (цементу, піску, щебеню тощо) для виконання амбіційної програми уряду з дорожнього будівництва.

Днями "Укрзалізниця" оголосила нову дату презентації проекту Договору — 1 липня. У компанії стверджують, що остання версія максимально враховує побажання бізнесу, до того ж залізнична компанія продовжить роботу зі зверненнями клієнтів. Якщо "Укрзалізниця" дійсно виконає таку обіцянку, це гарантує дещо більше, ніж стабільні відносини двох сторін. Без урахувань позиції бізнесу на ринку вантажних перевезень може статися справжній колапс, що вплине на всю українську економіку.

Ганна Гергель, спеціально для Delo.ua