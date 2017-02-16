Новый конкурент АТБ: Как "Фоззи" развивает сеть Thrash!

В августе компания должна была открыть 10 магазинов в 6 городах. Сколько магазинов было открыто до конца 2016 года?

В 2016 году всего было открыто 30 дискаунтеров Thrash!. 10 в августе и 20 в октябре-ноябре. Кроме городов Харьков, Запорожье, Киев, Львов, Черкассы, Кременчуг, открыли магазины в Одессе, Николаеве, Днепре, Александрии, Ровно, Хмельницком. Приоритетом пока являются крупные города, в основном областные или районные центры с населением более 100 тысяч.

Почему выбрали такое название? Ведь у многих оно ассоциируется со словом "Trash" — мусор.

Thrash! — это магазины формата "жесткий дискаунтер". Название Thrash! означает молотить, бить. Тем самым мы хотели подчеркнуть беспрецедентно низкие цены в магазинах. Мы уверены, что гости правильно поймут наш посыл.

Указанные магазины открывались в новых помещениях или вы переоборудовали старые?

29 из 30 открытых магазинов — это переформатирование текущих магазинов "Сильпо". 1 магазин в городе Харьков был открыт с нуля.

Основные изменения соответствуют формату "жесткий дискаунтер" — это сокращение торговой площади, количества оборудования и отделов для экономии времени гостей и оптимизации товарных запасов.

Также мы существенно пересматриваем ассортимент продукции — сокращаем его до 1 600 позиций, которые максимально удовлетворяет покупательскую потребность при минимальных розничных ценах.

Сколько стоит переоборудование одного магазина? Сколько инвестировали в закупку оборудования?

Финансовые затраты на переоборудование — это только оплата труда для коллектива, никаких дополнительных вливаний в оборудование не производится. Это один из факторов, благодаря которому мы можем предложить нашим гостям действительно низкие цены на весь спектр товаров.

Мы тратим существенно меньше времени, чем для открытия или переоборудования, например, "Сильпо". На сегодняшний день нам необходима максимум 1 неделя для переформатирования магазинов.

При этом все запасы продукции полностью обновляются. То есть продукцию, которая оставалась на складе "Сильпо", мы вывозим и под открытия магазинов завозим новый товар со свежими сроками, который соответствует стандартам и проходит службу контроля качества.

Сколько покупателей в среднем посещают магазин?

Количество гостей варьируется в зависимости от дня недели и расположения конкретно взятого магазина. Есть магазины, которые посещают более 3 тыс. человек в день, а общий поток гостей (визитов) в месяц превышает 1 млн. Самые посещаемые магазины сети находятся во Львове, Черкассах, Одессе и Харькове.

В первые пол года работы сети мы изучали аудиторию с помощью программы лояльности "Власний рахунок" и пришли к выводу, что в магазин приходит все больше людей с низкими доходами, чего мы и ожидали.

Довольны ли результатами запуска сети?

Если взять конкретные показатели, которых мы планировали добиться за этот период, мы их выполнили в полном объеме. По каждому открытому магазину мы наблюдаем рост посещаемости более 30% в течение первых месяцев.

Данный формат магазина перспективен для Украины и имеет огромный потенциал. Более 50-60% населения Украины осуществляют покупки продукции на открытых рынках и в небольших магазинах, так как это в большинстве случаев помогает экономить средства. То есть формат жесткого дискаунтера.

Какие планы на ближайшее время? Сколько планируете открыть магазинов? В каких городах?

В феврале сеть Thrash! пополнится еще 10 новыми магазинами в следующих городах: Харьков, Запорожье, Днепр, Черкассы, а также в двух новых городах: Бердянск и Херсон.