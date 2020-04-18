Об экстренных мерах для стартапов — рекомендации от венчурного инвестора

Общий подход

Если трудные времена коснутся и вас, нужно подумать о менеджменте ожиданий. Не обещайте слишком многого своей команде и инвесторам. Невыполненные обещания — всегда проблема, но в такой ситуации это может быть просто преступно.

Операционная эффективность. Стоит затягивать пояса или нет — это зависит от реалий вашей вертикали или ниши, но даже для тех, у кого бизнес идет достаточно нейтрально, операционная эффективность сейчас очень важна.

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Об этом еще рано говорить наверняка, но причина заключается в том, что привлечение нового капитала в ближайшей перспективе потенциально может усложниться (а оценки — снизиться) даже для тех, у кого все пока идет хорошо.

Обьективный прогноз и менеджмент burn rate — всегда и особенно сейчас — это топ-обязанность для CEO любого стартапа ранней стадии.

Общение с инвесторами

Трудно себе представить, что вы этого еще не сделали, но если вы до сих пор не отправили всем своим инвесторам хотя бы короткий апдейт о ситуации, вам немедленно стоит это исправить. Более того, такие апдейты сейчас стоит отправлять каждые пару недель.

Помощь ваших инвесторов и их нетворка может быть очень кстати для потенциального "пожаротушения", а значит лучше, чтобы все были осведомлены заранее.

Фандрейзинг

Вполне возможно, что вам пригодится экстренное финансирование. Важно подумать о том, какие это может иметь последствия для вашего каптейбла — в особенности, если вы подняли значительные суммы по SAFE'ам. Для толкового инвестора, слишком большое дальнейшее размытие вашей доли как фаундера — тоже проблема. Если вы на это согласны, это плохой сигнал, adverse selection.

Пивот

Вполне возможно, что у вас уже все шло довольно посредственно, но наличие хотя бы какого-то объема живого бизнеса до COVID-19 вас держало привязанными к тому, что вы делали. Если у вас есть объективно толковая идея для пивота — то есть, не оппортунистическая (в долгосрочной перспективе нам не нужны еще 1000 Zoom'ов и доставок) и, желательно, фундаментально основанная на ваших существующих наработках и опыте — то сейчас не худшее время "переключить передачи".

И, напоследок, немного об эмпатии.

Важно осознавать контекст и помнить, что все это — дело случая, глитч в системе. Едва ли кто-то заслужил пострадать от COVID-19. От тех, кого эта ситуация затронула меньше других, сейчас особенно требуется некий ментальный лидершип.

Источник: FB-страница Виктории Тигипко