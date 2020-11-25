Общественный совет при НКРЭКУ обвинил "Нафтогаз" в монополизме (ДОКУМЕНТ)

Общественный совет при НКРЭКУ считает, что НАК "Нафтогаз Украины" злоупотребляет монопольным положением на рынке природного газа. Об этом говорится в письме главы совета Василия Котко, сообщают Українські Новини.

По мнению Котко, монополизм "Нафтогаза", подтверждается работой рынка после отмены с 1 августа ПСО при поставках газа населению. "Два месяца работы розничного рынка природного газа продемонстрировали отрицательную практику, нивелирование реформаторских шагов государства по либерализации рынка. Это стало возможным из-за масштабной монополизации розничного рынка природного газа государственной компанией НАК "Нафтогаз Украины", — говорится в документе.

Признаком монополизации рынка Котко считает то, что "Нафтогаз" имеет эксклюзивную возможность покупки газа украинской добычи у своих дочерних компаний "Укргаздобыча" и "Черноморнафтогаз" по ценам ниже рыночных. Эти компании на свободном рынке добытый газ не продают.

"Ценовые предложения поставщиков, реализующих природный газ конечному потребителю, напрямую зависят от объема товарных и ценовых предложений на оптовом рынке, который формируется из ресурса импортируемого и добытого в Украине природного газа. При этом доля импорта составляет около 30%, а собственной добычи — 70%, из которого более 73% добываемой дочерними компаниями НАК "Нафтогаз Украины" — AО "Укргаздобыча" и AО "Черноморнафтогаз". После отмены ПСО в части домохозяйств и религиозных организаций AО "Укргаздобыча" и AО "Черноморнафтогаз" продолжают реализацию газа исключительно своей материнской компании — НАК "Нефтегаз Украины" без поступления добычи газа этих компаний на свободном рынке. Цены, по которым осуществляется реализация породного газа государственными компаниями, значительно ниже цен конкурентного рынка, что приводит к финансовым потерям АО "Укргаздобыча" и AО "Черноморнафтогаз" и тормозит дальнейшее развитие национальной газодобычи", — говорится в письме.

Кроме того, глава общественного совета НКРЭКУ отмечает, что дочка НАК — ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", которая является поставщиком последней надежды, устанавливает демпинговые цены на газ. "Ценовое предложение этого поставщика — 2711,86 грн/1 тыс куб м. При этом собственная наценка — 0%. Установление демпинговой цены поставщиком последней надежды является грубым нарушением статьи 15 Закона Украины "О рынке природного газа", — отмечается в письме. Согласно закону, цена природного газа, поставляемого поставщиком последней надежды, не должна ограничивать конкуренцию на рынке природного газа.

"Очевидно и то, что такая бесприбыльная ценовое предложение со стороны дочерней компании НАК "Нафтогаз Украины" не была бы возможной без монополии на ресурсы государственной добычи и свидетельствует о злоупотреблениях Группой Нафтогаз своим монопольным положением на розничном рынке природного газа", — отмечает Котко.

Также в документе отмечено, что НАК "Нафтогаз" декларирует продажу природного газа на "Украинская энергетической бирже", однако объемы таких продаж мизерны по сравнению с ресурсом, который имеет компания.

"Сейчас на розничном сегменте рынка сложилась ситуация, которая свидетельствует о ценовом демпинге со стороны НАК "Нафтогаз Украины", поскольку компания продает газ на бирже и промышленным потребителям по прямым договорам по реальным рыночным ценам (в октябре до 6.5 грн / м.куб.), а как поставщик последней надежды — по значительно более низкой цене — 5.5 грн / м.куб), и по еще более низкой цене — 4.7 грн / м.куб., для домохозяйств. При том, что большая часть населения Украины получает газ по цене около 6,4-6,5 грн/м.куб. кроме компании "Кировоградгаз", которая входит в группу "Нафтогаз Украины", и поставляет газ по 4.69 грн / м.куб", — отмечается в письме.

Котко подчеркивает, что для создания равных конкурентных условий на рынке необходимо обеспечить условия для формирования рыночного уровня цен в Украине и свободный не дискриминационный доступ к рынку газа для всех участников. Для этого необходимо установить прозрачный и конкурентный механизм продажи на бирже свободного от ПСО газа компаниями "Укргаздобыча" и "Черноморнафтогаз".

Как сообщалось, Верховная Рада выделила 32,2 млрд гривен "Нафтогазу Украины" на погашение налоговой задолженности "Укрнафты".

Антимонопольный комитет заявил, что "Нефтегаз Украины" имеет признаки монопольного положения на рынке реализации природного газа, в АМКУ рассматривают заявления от поставщиков о наличии в действиях "Нефтегаза" признаков нарушения законодательства.