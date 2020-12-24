Офіс з просування експорту запустив єдиний експортний веб-портал на платформі "Дія.Бізнес" — сайт вже працює у тестовому режимі за посиланням. Про це повідомили у прес-службі державної установи.

Там наголошують, що метою запуску є підвищення рівня національного експорту, надання підтримки підприємствам для виходу на нові ринки, а також іноземним компаніям, що зацікавлені в імпорті товарів та послуг з України і налагодженні партнерських відносин.

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"Тепер це єдине вікно, що консолідує та об'єднує всю наявну інформацію для експортерів та компаній, зацікавлених в експорті", — підкреслюють у Офісі.

Сайт чітко впорядковує інформацію, що необхідна підприємцю на різних етапах експортної діяльності, розповідає, які інструменти знадобляться для аналізу зовнішніх ринків, як ними користуватись та які вимоги до продукції, експортні процедури, сертифікація тощо.

На порталі можна знайти поради з дослідження зарубіжних ринків, аналітику потенційних ринків збуту, можливості щодо сприяння пошуку покупців за кордоном, що передбачає підтримку участі у міжнародних ділових заходах: торговельних місіях, виставках та ярмарках, надання інституційної та фінансової підтримки підприємцям для розвитку експортного потенціалу.

Сайт містить ефективні та зручні сервіси, які допомагають вирішувати широкий спектр завдань, пов'язаних з інтернаціоналізацією бізнесу — від аудиту експортної діяльності підприємства до пошуку партнерів за кордоном.

Також помічник має систему комплексного підходу до вирішення питань, пов’язаних із експортною діяльністю — починаючи із отримання розуміння готовності підприємства до зовнішньоекономічної діяльності, закінчуючи втіленням своїх ідей за допомогою обраних зовнішніх експертів.

Експортери можуть знайти на платформі дані про зовнішні ринки — аналітичну інформацію, що упорядкована за країнами і ринками. Так, на веб-порталі доступний інтерактивний розділ, що містить інформацію про перспективні ринки для експорту.

• 250 контактів та посилань організацій з підтримки та розвитку торгівлі, торговельних е-майданчиків, баз даних підприємств іноземних країн;

• 84 торговельні угоди;

• 48 профілів країн;

• 33 огляди індустрій;

• Хелпдеск для експортерів до ЄС;

• Хелпдеск для експортерів до Канади;

• Огляди торговельних політик країн.

На експортному веб-порталі доступні:

• Статті та посібники щодо інтернаціоналізації бізнесу;

• Ґайди з дослідження ринків;

• Інформація про тарифні та нетарифні обмеження, вимоги до продукту;

• Розповсюджені питання щодо експорту;

• Розвиток компетенцій (освітні можливості, онлайн-навчання, події та програми);

• Інформація про країни та ринки;

• Торговельні місії та виставкова діяльність;

• Можливості для міжнародного співробітництва;

• Актуальні тендерні можливості за кордоном;

• Запити від імпортерів на пошук партнерів;

• Фінансування для експортерів;

• Інституційна підтримка.

Зручні та корисні діджитал-сервіси, які допомагають компаніям зрозуміти їх точки росту та правильно побудувати бізнес-процеси:

• Експортний ґайд;

• Оцінка готовності до експорту;

• Розвиток компетенцій;

• Сорсингова платформа;

• Пошук партнерів;

• Індивідуальні послуги для компаній;

• Послуги для експортних альянсів.

У Офісі наголошують, що вся інформація на веб-порталі, включаючи стандартні форми, необхідні для різних процедур та запитів, є безкоштовною. Також там кажуть, що н створення веб-порталу не витрачали бюджетних коштів — проект реалізовувався за фінансової підтримки Уряду Німеччини через німецьку федеральну компанію Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.