Минцифры презентовало платформу для бизнесменов "Википедией" и консультациями онлайн

Министерство цифровой трансформации Украины 28 февраля представило новый проект для предпринимателей "Дія.Бізнес", который поможет представителям бизнеса во взаимодействии с государством.

Как передает корреспондент Delo.ua, проект представила замминистра цифровой трансформации Валерия Ионан.

Онлайн-платформа даст возможность предпринимателям ознакомиться с различными бизнес-идеями и выбрать подходящую для себя, пройти специальный тест, чтобы узнать, какие еще документы необходимо собрать для открытия своего дела. Кроме того, по словам Ионан, в системе есть удобные шаблоны для операционной деятельности бизнеса, финансовой модели, маркетинговых стратегий и прочего. Кроме того, чиновница отметила, что на платформе будут блоки с конкретными кейсами, колонки от предпринимателей и экспертов рынка, а также справочник для бизнесменов, который в министерстве называют "Википедия для предпринимателей".

"Нужно сказать, что этот портал будет постоянно обновляться и дополняться на регулярной основе. Конечно, сейчас еще нет 100% информации, которая предпринимателям необходима, но она будет постепенно появляться. Эта платформа доступна для всех. Когда у вас есть идея, желание чем-то поделиться, вы можете отправлять ваши материалы, мы их просмотрим, и если они будут полезными — опубликуем", — говорит Валерия Ионан.

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Отдельно стоит упомянуть консалтинговый блок, который заработает в конце апреля, параллельно с открытием первой оффлайн-консалтинг зоны в Харькове. "Предприниматель сможет выбрать формат консультации — в онлайне или оффлайне. Будет возможность посмотреть все консультации, на которые предприниматель регистрировался, его личную история консультаций. Всего будет 12 категорий, мы над ними работаем. Начиная от валидации бизнес идей, финансового менеджмента и маркетинга, заканчивая поиском финансирования и юридической поддержки. Часть консультаций будет бесплатными, за часть придется заплатить. Все очень просто — выбираете консультацию, день, время, привычный формат получения консультации (в том числе возможны консультации через мессенджеры — Delo.ua) и получаете полезную информацию от эксперта", — говорит замминистра.

Она также отметила, что приложение "Дія.Документы в смартфоне" загрузили уже больше 1,5 млн человек, а совсем скоро запуститься портал с услугами. Первой станет открытие и закрытие ФОПов через интернет.

Напомним, что 6 февраля приложение государственных услуг онлайн "Дія" стало доступно для скачивания, сейчас в приложении доступны водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.

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За 4 дня с момента презентации приложения (с 6 по 10 февраля), приложение "Дія" загрузило более миллиона пользователей.

По состоянию на 14 февраля в приложении были доступны только водительские удостоверения. Но впоследствии разработчики обещают добавлять и другие опции.

В частности, Министерство цифровой трансформации в ближайшее время намерено запустить в мобильном приложении "Дія" цифровые полисы для обязательного страхования ответственности автовладельцев (ОСАГО), цифровой паспорт и электронный студенческий билет.