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ГМК вчера, 21:45

ОГХК продолжает работать по договорам с отсрочкой платежа — СМИ

По некоторым договорам ОГХК намерено отгружать продукцию на условиях отсрочки платежа в от 40 до 175 дней

ОГХК. Фото: umcc.com.ua ОГХК. Фото: umcc.com.ua
ОГХК. Фото: umcc.com.ua

Государственная компания "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) продолжает работать с договорами с отсрочкой платежа, несмотря на обещания работать только по предоплате.

Об этом пишут "Українські новини" со ссылкой на документы, имеющиеся у редакции. 

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В частности, такой пункт содержится в контракте, подписанном бывшим и.о. главы правления компании Михаилом Макаровым, по которому ОГХК намерено отгружать продукцию американской компании "Кемурс" на условиях отсрочки платежа в 175 дней. 

Тем временем Татьяна Гогенко, член правления ОГХК, бывшая сотрудница российского Glencore, ранее в комментарии "Корреспонденту" заявляла, что такая практика осталась в прошлом.

"Сейчас ОГХК заключает контракты с контрагентами напрямую, выдвигая первоочередным условием сотрудничества обязательную предоплату, без возможности отсрочки платежей", — сказала она.

И это, по информации издания, не единственный контракт с отсрочкой платежа.

"Также ОГХК начала работать и по дополнительному контракту с "Запорожским титано-магниевым комбинатом" (ЗТМК), относительно контроля над которым Фонд госимущества вдет борьбу со структурами Дмитрия Фирташа", — говорится в публикации. 

В договоре с ЗТМК указано, что комбинат обязуется оплатить поставку ильменита ОГХК по истечению 40 дней с дня получения товара.

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