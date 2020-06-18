ОГХК продолжает работать по договорам с отсрочкой платежа — СМИ

Государственная компания "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) продолжает работать с договорами с отсрочкой платежа, несмотря на обещания работать только по предоплате.

Об этом пишут "Українські новини" со ссылкой на документы, имеющиеся у редакции.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В частности, такой пункт содержится в контракте, подписанном бывшим и.о. главы правления компании Михаилом Макаровым, по которому ОГХК намерено отгружать продукцию американской компании "Кемурс" на условиях отсрочки платежа в 175 дней.

Тем временем Татьяна Гогенко, член правления ОГХК, бывшая сотрудница российского Glencore, ранее в комментарии "Корреспонденту" заявляла, что такая практика осталась в прошлом.

"Сейчас ОГХК заключает контракты с контрагентами напрямую, выдвигая первоочередным условием сотрудничества обязательную предоплату, без возможности отсрочки платежей", — сказала она.

И это, по информации издания, не единственный контракт с отсрочкой платежа.

"Также ОГХК начала работать и по дополнительному контракту с "Запорожским титано-магниевым комбинатом" (ЗТМК), относительно контроля над которым Фонд госимущества вдет борьбу со структурами Дмитрия Фирташа", — говорится в публикации.

В договоре с ЗТМК указано, что комбинат обязуется оплатить поставку ильменита ОГХК по истечению 40 дней с дня получения товара.