ОККО Drive: сеть АЗК запустила первый комплекс с окном выдачи готовых блюд из кафе

В конце июня во Львове по улице Лычаковской, 150-152, открылся новый автозаправочный комплекс ОККО. Он стал первым АЗК, где будет работать окно выдачи блюд из ассортимента кафе — ОККО Drive.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"ОККО Drive — еще один эксперимент нашей сети, чтобы ускорить обслуживание клиентов на авто, которые хотят вкусно поесть и насладиться нашим ароматным кофе, но нет времени заходить в торговый зал. Чтобы забрать готовые блюда, нужно всего лишь подъехать к табло с меню и сделать выбор, после чего — к окну выдачи, чтобы рассчитаться в удобной форме и забрать сформированный и упакованный заказ. Сейчас продолжается техническая подготовка к запуску. Поскольку это тестовый формат для АЗК, мы пока отрабатываем все процессы и отслеживаем отзывы клиентов на одном комплексе во Львове. Если же данная опция будет интересна нашим клиентам, будем рассматривать расширение при строительстве новых АЗК и при проведении реконструкций", — комментирует операционный директор сети ОККО Елена Ворошило.

На новом АЗК установлено 8 топливораздаточных колонок. Клиентов заправляют 5-ю видами топлива, в том числе брендовыми марками Pulls 95 и Pulls Diesel. В планах — газовый модуль, установка чарджера для зарядки электромобилей. Также АЗК оборудован дополнительным сервисом — бесплатной подкачкой колес.

СПРАВКА

Сеть АЗК ОККО ("Концерн Галнафтогаз") входит в состав OKKO Group и является одной из крупнейших автозаправочных сетей в Украине, которая насчитывает 414 автозаправочных комплексов. В структуре компании действует также крупнейшая сеть заведений питания в дороге, работающих под брендами Hot café, A la minute, Pasta Mia и Meiwei. Подразделения компании занимаются реализацией товаров через магазины на АЗК, продажей нефтепродуктов большим и малым оптом, предоставляют услуги по экспертизе качества топлива, хранения и транспортировки нефтепродуктов. В сети ОККО действует 10 собственных нефтебаз, 1 ГНС, Херсонский нефтеперевалочный комплекс, 19 стационарных и мобильных лабораторий контроля качества нефтепродуктов.

Акционером и институциональным инвестором компании является Европейский банк реконструкции и развития.