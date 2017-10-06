ОККО начнет импорт природного газа из Польши в октябре

С октября 2017 года холдинг OKKO Group намерен заняться импортом природного газа для собственных нужд и для продажи в Украине. Об этом сообщила пресс-служба ОККО.

Компания группы "ОККО Контракт" получила в сентябре 2017 года лицензию на поставку природного газа, проведены переговоры с потенциальными поставщиками и первые поставки газа из Польши ожидаются в октябре.

"До недавнего времени рынок природного газа в Украине был слишком зарегулированным и непрозрачным, однако нынешняя либерализация дает нам шанс не только успешно стартовать в этом бизнесе, но и стать заметным игроком на украинском газовом рынке", — сообщил вице-президент OKKO Group Юрий Кучабский.

По его мнению, потенциальными покупателями импортного газа от ОККО станут промышленные потребители, которые обеспечиваются нефтепродуктами от сети "ОККО".

"Для таких клиентов OKKO Group будет предлагать выгодное комплексное ценовое предложение. Также покупатели смогут воспользоваться гибкими системами оплаты за приобретенный газ", — заверяют в пресс-службе.

OKKO Group планирует заключить контракты с несколькими поставщиками природного газа, а также закупать его непосредственно на европейских газовых хабах. Также группа рассматривает возможность продажи газа через систему государственных тендеров ProZorro.

Справка

OKKO Group — всеукраинский холдинг, флагманом которого является сеть АЗК "ОККО" ("Концерн Галнафтогаз"). В состав OKKO Group входит более 10 разнопрофильных бизнесов в сфере производства, торговли, строительства, страховых, сервисных и других услуг.

Акционерами и институциональными инвесторами компаний холдинга является Европейский банк реконструкции и развития, Goldman Sachs, Horizon Capital, Renaissance Capital, Genesis Asset Managers, LLP и др. На предприятиях OKKO Group во всех регионах Украины создано более 15 000 рабочих мест. Суммарно бизнесы группа уже инвестировали в экономику Украины порядка 1 миллиарда USD. В своей деятельности OKKO Group четко ориентируется на самые высокие международные стандарты качества, сервиса, корпоративного управления и устойчивого развития.