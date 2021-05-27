9 минут назад

ОККО решила отображать в чеке сумму всех налогов на топливо

В цене каждого литра бензина налоги составляют около 35%

ОККО решила отображать в чеке сумму всех налогов на топливо ОККО решила отображать в чеке сумму всех налогов на топливо

Начиная с мая, каждый клиент сети АЗК ОККО может узнать, какую сумму налогов он платит, покупая топливо. Теперь она отображается отдельной строкой в фискальном чеке, который получает клиент при расчете на кассе.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Сумма налогов состоит из НДС и акцизного сбора (фиксированная сумма с каждого литра в евро) и указывается при покупке любого вида топлива. Нет разницы, оплачено топливо наличными, банковской карточкой или баллами Fishka — налоги в полной мере уплачиваются с каждого литра.

Читайте также:
Проверки, низкая маржа и "пшик" Кабмина. Как живет рынок топлива после регуляции цен

"Сеть ОККО работает прозрачно, добросовестно платит все налоги в государственный и местные бюджеты. Мы хотим, чтобы украинские водители понимали: заправляясь на честных заправках, они приобщаются к развитию страны. Ведь за счет этих средств финансируется ремонт дорог, строительство школ, развивается медицина, армия и многое другое. И это очень серьезные суммы. Только задумайтесь, в цене одного литра бензина около 35% — это налоги", — говорит маркетинг-директор ОККО Васыль Дмытрив.

В 2020 году сеть ОККО заплатила в бюджеты всех уровней 4,7 миллиарда гривен налогов. Как отметили в компании, в ценах 2020 года за эту сумму можно провести текущий ремонт более 430 километров автомобильных дорог или капитальный — почти 200 километров.

СПРАВКА

Сеть АЗК ОККО ("Концерн Галнафтогаз") входит в состав OKKO Group и является одной из крупнейших автозаправочных сетей в Украине, которая насчитывает 413 автозаправочных комплексов. В структуре компании действует также крупнейшая сеть заведений питания в дороге, работающих под брендами Hot café, A la minute, Pasta Mia и Meiwei. Подразделения компании занимаются реализацией товаров через магазины на АЗК, продажей нефтепродуктов большим и малым оптом, предоставляют услуги по экспертизе качества топлива, хранения и транспортировки нефтепродуктов. В сети ОККО действует 10 собственных нефтебаз, 1 ГНС, Херсонский нефтеперевалочный комплекс, 19 стационарных и мобильных лабораторий контроля качества нефтепродуктов.

Акционером и институциональным инвестором компании является Европейский банк реконструкции и развития.

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

YouTube c 1 июня введет новые налоги на монетизацию и будет вставлять рекламу во все видео
YouTube c 1 июня введет новые налоги на монетизацию и будет вставлять рекламу во все видео
YouTube c 1 июня введет новые налоги на монетизацию и будет вставлять рекламу во все видео
YouTube c 1 июня введет новые налоги на монетизацию и будет вставлять рекламу во все видео
Новый НДС на агросырье сократил налоговые "скрутки" и увеличил поступления в бюджет — СМИ
Новый НДС на агросырье сократил налоговые "скрутки" и увеличил поступления в бюджет — СМИ
Загрузка...
Новое видео
Как вынудить все подразделения компании работать как самостоятельные бизнесы — Владимир Маличевский

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. У Джеймса Бонда новый дом: Amazon купил Metro-Goldwyn-Mayer за $8,45 млрд

  3. Новые правила переноса номеров между операторами "на руку" мошенникам — "Киевстар"

  4. Суд закрыл дело о конфликте интересов Тупицкого при принятии решения КСУ по е-декларациям

  5. Президент "Киевстар" рассказал, когда в Украине может появиться 5G

Ивент
Стратегии защиты личной и профессиональной информации на Cybersafe 2021. new reality
Стратегии защиты личной и профессиональной информации на Cybersafe 2021. new reality
Эксперты обсудят инсайдерские угрозы для кибербезопасности бизнеса и расскажут об актуальных инструментах противодействия
Загрузка...