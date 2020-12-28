Основатели группы компаний "Акварель": мы продаем не квартиры, а комфортную жизнь

.В 2016 году группа компаний "Акварель" стремительно ворвалась на строительный рынок Одессы с новаторским предложением качественного и при этом доступного жилья. Начала строить дома, в которых все работает по идеально настроенным механизмам — от отопления до лифтов и парковок

Основатели компаний Александр Злочевский и Дмитрий Паращишин переехали в Одессу из Хмельницкого, до этого строили в разных регионах Украины и даже за границей. Мы расспросили их, почему они решили развернуть масштабный строительный бизнес именно в нашем городе и в чем залог успеха этой молодой компании.

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Расскажите, с чем вы пришли на рынок застройщиков Одессы и какова миссия вашей компании?

А.З. Очень хотелось показать одесситам, что в этом городе можно доступное жилье для молодых семей сделать качественным и комфортным. Когда я женился, то с большим трудом купил свою первую квартиру, и она была... ну, далека от идеала. Мне пришлось приложить немало усилий для того, чтобы сделать ее комфортной и приятной для жизни.

Я прекрасно понимал, что семье, которая живет на съемной квартире, накопить на собственное, да еще и хорошее жилье практически невозможно. Проектом "Акварель" мы дали людям возможность платить не за аренду, а сразу за собственную квартиру. И даем уже четыре года. С 2017-го. За эти годы уже сданы в эксплуатацию три дома. И еще семь строительных объектов сейчас в работе. А это тысячи семей.

Какие планы были у компании "Акварель" и удалось ли их воплотить в Одессе?

А.З. Мы всегда хотели создавать очень качественный и комфортный для жизни продукт с развитой инфраструктурой. И в Одессе нам удалось достичь в этом максимального успеха.

При строительстве новых объектов проводим консультации с лучшими специалистами в городе. Они дают свое видение, которое мы прорабатываем с нашими архитекторами и проектировщиками. Фактически совместными усилиями нам получается создать такое жилье, в котором действительно заинтересованы покупатели.

Сейчас идет строительство жилых комплексов в центре Одессы, на Таирова, Слободке и Черемушках. В этом году мы достигли показателя продаж 150 квартир в месяц. Кроме того, в 2020 году "Акварель" заняла пятое место в рейтинге самых узнаваемых строительных брендов города. Нас все это мотивирует еще больше.

Д.П. И при этом мы всегда придерживаемся принципа: все хорошее нужно начинать делать со своего дома. Если в твоем доме порядок, ты можешь обеспечить порядок вокруг. Сейчас мы сами живем со своими семьями в ЖК "Акварель", и нам тут очень комфортно.

Клиент, покупающий квартиру за адекватные деньги, должен быть обеспечен комфортными условиями: это шумоизоляция в квартирах, консьерж-сервис, безопасная и чистая придомовая территория, парковка, аккуратные газоны и детские зоны. Это основные факторы, которые должны быть в хорошем жилом комплексе.

Машины возле наших домов всегда стоят по линиям. Если машина станет неправильно, выбежит консьерж и машина будет переставлена. Если каждый так будет делать, то рано или поздно мы придем к тому, что порядок будет везде. Собственники должны жить в домах, которые они создают, и контролировать культуру и порядок на этих объектах.

Что, на ваш взгляд, является главным фактором успешного строительного бизнеса в Одессе и в целом в Украине?

А.З. Разумеется, это грамотная финансовая политика компании, ее надежность. Наша финансовая стабильность позволяет нам реализовывать различные акционные предложения и длительные рассрочки, которые привлекают новых покупателей.

Д.П. И при этом очень важно строить не бездушные многоэтажные коробки, а комфортные для жизни пространства. И одесситы это действительно ценят!

Мы уделяем большое внимание развитию инфраструктуры в наших жилых комплексах. К примеру, в ЖК "Акварель-2" будет работать детский сад, а в ЖК "Акварель-8" откроется филиал учебно-воспитательного комплекса "Эрудит". Сейчас работаем над созданием торгово-развлекательного центра "Акварель". Вообще, наша мечта — это обустроить такой "город в городе", где все необходимые удобства расположены рядом, в одной локации.

Расскажите подробнее о строительстве ТРЦ.

Д.П. Изначально мы планировали построить на Таирова экомаркет нового формата, где клиенты могли бы купить свежие экологически чистые продукты от производителей. Дальше мы поняли, что такой рынок должен отличаться не только высоким уровнем обслуживания, но и качественной инфраструктурой. Так наша идея трансформировалась в создание ТРЦ "Акварель", который будет удовлетворять все нужды жителей микрорайона. Там будет зона шопинга, аптека, банковское отделение, фуд-холл, автопарковка. И мы пошли дальше! Верхние этажи будет занимать бизнес-центр с коворкингами. В Киевском районе остро не хватает офисных площадей. Мы сами столкнулись с этой проблемой, когда искали офисы для своей компании, поэтому… решили построить их сами. Предложение оказалось очень востребованным.

Я хочу, чтобы наш ТРЦ стал действительно ярким не только из-за названия и максимально полезным. Сейчас активно работаем с креативными агентствами над созданием концепта.

А.З. Мы уже провели предварительные переговоры с ведущими ритейлерами страны, многие из них высказывают заинтересованность в сотрудничестве. У нас есть все необходимое для организации успешной работы. Сдача первой очереди нашего ТРЦ запланирована на 2022 год.

Тяжело ли было заходить на рынок "с нуля"?

А.З. Самое главное — намерение, взвешенный подход и грамотно структурированная работа. А еще нужен опыт и, конечно же, инвестиции. Так или иначе, я занимаюсь бизнесом уже 22 года. За это время было много проектов, в которых я учился, набивал шишки перед тем, как прийти в строительный бизнес. Для застройщика очень важна надежная репутация, а она не появляется сейчас на сейчас. Это пошаговый путь. Когда мы, например, строили "Акварель-1", все средства и силы были сосредоточены именно на первом доме. И только когда закончили строительные работы на этом объекте, перешли ко второму и третьему дому. Тогда был виден уже и качественный результат в срок, и репутация.

Д.П. Мне кажется, риск присутствует у каждого человека, который просыпается утром. Но для нас это был максимально прозрачный и понятный проект. Конечно, при строительстве первого дома были и определенные сложности. Но мы постоянно улучшаем объекты. Для нас важно, чтобы в наших домах люди чувствовали себя комфортно, уютно и безопасно. Собственно, именно поэтому мы считаем, что главное продавать не квартиры, а счастливую жизнь.

А как у вас сложились отношения с конкурентами?

А.З. У нас нет конкурентов на рынке Одессы и других рынках, мы все — партнеры. Я считаю, что когда вокруг нас строятся другие компании, — это очень хорошо. С некоторыми компаниями у нас очень конструктивные отношения. Например, с "соседом" на Таирова, владельцем компании Odecom Development Олегом Невзоровым мы объединились, чтобы совместно сделать ливневку. У меня нет цели, чтобы кто-то чувствовал себя плохо. Я хочу дать людям продукт, в котором они хотят жить. Вообще, я считаю, что конкуренция — это про продать что-то лучше.

Как вам удалось так быстро завоевать доверие на одесском рынке?

Д.П. Секрет в нашем удачном тандеме (смеется). Нужно просто звать нас в бизнес. Александр всегда держит руку на пульсе качества и стабильности, я отвечаю за инновации и стараюсь предложить принципиально новый, современный продукт отвечающий запросу общества. И у нас неплохо выходит! Ох, еще немаловажно, что мы постоянно развиваемся, не останавливаясь. И команду подбираем такую же, неугомонную!

Для успешной работы нам нужны люди с похожим мировоззрением — энергичные, спортивные и с активной жизненной позицией. И наша молодая команда именно такая — от секретаря до сотрудников отдела продаж. Мы вместе не только работаем, но и отдыхаем, занимаемся спортом, играем…

Эта работа нас максимально увлекает, она захватывает и влюбляет. Потому что каждый день видишь крутой результат — это десятки, сотни довольных семей, живущих в наших домах.

И все-таки, не бывает ли разногласий?

А.З. Я согласен с поговоркой о том, что если все компаньоны согласны, то им не нужно работать вместе. У нас могут быть разные видения решения тех или иных вопросов, но мы всегда находим мудрость для того, чтобы выбрать срединный путь. Так что наше главное преимущество — это то, что мы разные. Дима — генератор идей, а я более структурный. Мы прекрасно дополняем друг друга.

Что вам больше всего нравится в вашей работе? Что вдохновляет?

Д.П. Безусловно, мне нравится то, чем я занимаюсь, нравится результат. Каждое утро я начинаю с мыслей о том, что я могу сегодня сделать согласно своему предназначению в этой жизни. Я спрашиваю себя, что я мог бы сделать лучше, ведь совершенству нет предела.

Мы постоянно находим варианты улучшения продукта, будь-то вопросы инфраструктуры, безопасности, дизайна. Это вдохновляет, хочется работать и развиваться дальше.

А.З. А мне нравятся новые вызовы, с которыми сталкиваемся как застройщики. Всегда чувствую себя удовлетворенным, когда четкое планирование приводит к в готовому, качественному продукту. Чувствую себя заряженным, когда в каком-то сложном процессе у меня получается найти оптимальное решение. Мои действия всегда очень взвешенные и продуманные.

Какие у вас сложились впечатления об Одессе?

Д.П. Одесса отличается от других регионов Украины. Здесь очень улыбчивые люди с жаждой жизни, если можно так сказать. И тут действительно большой потенциал того, что можно создать, чтобы дать одесситу.

Правда, по неопытности я подумал, что в Одессе много перспективной земли, так как тут хватает старых разрушенных зданий, опустевших промзон. Но, как оказалось, не все так просто. Нам пришлось очень долго выбирать места под застройку, это заняло около восьми месяцев.

Расскажите о планах на 2021 год.

А.З. В следующем году мы будем расширять управляющую компанию, сдадим новые секции "Акварель-2". Сейчас ищем новые площадки для новых объектов… "Акварель" будет и дальше развиваться по тем же принципам — качество, доступность, порядок и рациональность.

Мы готовы и дальше прилагать максимум усилий для того, чтобы обеспечить одесситам высокий уровень комфорта.