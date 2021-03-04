"Есть потенциал для роста цен". Почему резко подорожало топливо на АЗС и что будет дальше

С 27 января группа "Приват" после перерыва в несколько месяцев повысила цены на своих заправках на 1 грн за литр на все виды топлива, после чего на 50 копеек повысились цены на заправках WOG. После этого, на протяжении всего февраля цены на всех розничных АЗС стабильно росли.

В среду, 3 марта, сети автозаправочных станций подняли цену на бензин и дизтопливо в пределах 10-50 копеек за литр.

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Delo.ua собрало мнения экспертов рынка и рассказывает, какими будут цены на бензин и автогаз весной 2021 года.

Цены на нефть

Первый прыжок цен на топливо был зафиксирован еще в октябре 2020 года. Причиной стало повышение мировых цен на нефть, а также оптимизм, который вызвали у трейдеров хорошие новости о борьбе с пандемией. Эксперты называют еще одну причину — крупные игроки рынка захотели таким образом компенсировать потери, понесенные из-за локдауна.

Примерно такие же факторы влияют на цены и сейчас. С октября прошлого года цена выросла с $37 до $67 за баррель нефти. В свою очередь, закупочная цена бензина "А-95" в Европе повысилась на $261 за тонну (7720 грн с НДС), а на дизельное топливо на $224 за тонну. За этот же период оптовые цены в Украине на А-95 повысились на 7720 грн/тонна(5,82 грн/л), а на дизтопливо на 6950 грн/л(5,76 грн/л). В свою очередь цены на АЗС с октября выросли на бензин А-95 на 4,05 гривни за литр.

"Многие спрашивают, почему так подорожала нефть? Сегодня все лишь пытаются это объяснить, но никто этого не спрогнозировал. Достаточно сказать, что нынешние $67 за баррель — это выше, чем было до пандемии в январе-феврале 2020 года. Думаю, ответ там же, где и по поводу стоимости биткоина и Tesla. Ясно одно — мы и все остальные импортеры энергоресурсов вынуждены дублировать эту динамику", — говорит эксперт.

При этом Куюн отмечает, что трейдеры ожидали повышения цен и на топливо. Но по их прогнозам цена должна была повышаться постепенно с середины декабря. Однако вместо этого произошло резкое повышение цен в феврале.

Так, крупнейший игрок рынка — группа "Приват" впервые с начала ноября подняла цены только 27 января, хотя нефть к тому времени уже выросла в полтора раза. По мнению эксперта, причиной этого стал провальный для трейдеров январь: сначала праздники, потом локдаун, затем морозы.

"Потребление минимальное, а контракты требуют от трейдеров полного выкупа объемов у поставщиков, в итоге часть ресурса по старым ценам перешла на февраль", — говорит Куюн.

Также он отмечает, что наличие на рынке большого объема безналогового фальсификата позволяет потребителям не замечать рыночных колебаний на легальное топливо.

В свою очередь экс-президент Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины" Леонид Косянчук отмечает, что цены на нефтепродукты на украинском рынке в основном зависят от двух факторов — цен на европейском рынке и курса Национального банка.

"И, если колебаниями курса гривни можно пренебречь, то внешний рынок ведет себя достаточно неожиданно. С ноября прошлого года цены на бензин и ДТ демонстрировали постепенный рост, и на конец февраля подорожание составило $211 и $205 за тонну соответственно. Таким образом, создались экономические предпосылки для подорожания топлива более, чем на 5,5 грн/литр. На начало марта фактическое же подорожание составило 4,01 грн/л по бензину и 4,11 грн/л по дизтопливу", — говорит Косянчук.

Что будет весной

По мнению Куюна, у цен на топливо еще есть потенциал для роста.

"Закупочная цена на бензин выросла на 1,77 больше, чем розничная. Для дизеля потенциал составляет 1,57 грн/л. И это при условии стабильных цен на нефть", — считает Куюн.

Косянчук отмечает, что в большей степени цена будет зависеть от успехов в борьбе с пандемией.

"Пока что майские фьючерсы на нефть основываются на оптимистических прогнозах, но следует также помнить, что лишь чуть больше 2% всех фьючерсов получают физическое воплощение, так что возможны неожиданные сюрпризы ! При таких условиях, я бы скорее взялся прогнозировать погоду в долгосрочной перспективе, чем уровень ценообразования на рынке нефтепродуктов", — говорит эксперт.

При этом он считает, что в случае если в марте рост цен в Европе приостановится, а потребление увеличится, то дальнейший рост цен может приостановиться.

По его мнению, обоснованный запас к росту на начало марта составляет в среднем около 1,5 грн/л, но будут ли его операторы использовать весь — вопрос маркетинговой политики каждой сети отдельно.

В свою очередь СEO отраслевого издания Oilpoint Эльдар Салимов считает, что цена весной будет расти. Однако, по его мнению, на цену нефтепродуктов, кроме глобальных факторов, также влияют и аппетиты игроков отечественного рынка.

"Лишь две недели назад все говорили о том, что рынок переполнен предложением, однако это не мешало сетям АЗС синхронно повышать цены. Когда цены на нефть падали, цены на АЗС снижались довольно медленно. Когда цена нефти выросла — цены на стеллах взлетели. А когда традиционное весеннее повышение спроса будет провоцировать нехватку ресурса, ритейлерам тоже ничего не помешает повысить цену на ресурс", — говорит Салимов.

Он считает, что весной цена на все виды топлива повысится на 1-1,5 грн за литр. Однако, ситуация могла бы быть другой, если бы украинский рынок топлива был конкурентнее. По мнению эксперта, Антимонопольный комитет мог бы внимательнее мониторить синхронное и одинаковое подорожание ресурса у крупных операторов.

Генеральный директор группы "Прайм" Дмитрий Леушкин также считает, что цена будет расти. По его мнению, при текущих ценах на нефть рост цен на АЗС составит 1-1,5 гривни за литр. Большие скачки цены возможны лишь в случае, если будет создан искусственный ажиотаж.

"Будет ли он? Это решается не у нас, а в Москве. Они (российские компании) могут кратковременно создать такое, но в ущерб себе, естественно", — говорит Леушкин.

При этом он отмечает, что увеличение спроса весной не приведет к большим скачкам цены, поскольку при заключении долгосрочных контрактов (терм-контрактов) учитывается и сезонный фактор.

Автогаз "следит" за нефтью

От цены на нефть зависит также цена на автогаз. По словам аналитика "Консалтинговой группы А-95" Артема Куюна, этот фактор отыграл еще зимой. Поэтому в настоящее время потенциал подорожания в автогазе практически отсутствует.

"На сжиженный газ в ближайшие пару недель цены должны быть стабильны. Что касается дальнейшего прогноза, то цены будут связаны с ценами на нефть", — говорит Куюн.

Что касается дальнейшего прогноза, то, по мнению Куюна, цены будут связаны с ценами на нефть.

"Наиболее мощное влияние проявляется тогда, когда цена на нефть имеет длинный ярко выраженный тренд. Как в нашем случае она с декабря находится на высоких уровнях и понемногу ползет вверх, таким образом дорожает и газ. Сначала в Северо-западной Европе, потом в Польше. После этого он дорожает и у нас", — говорит Куюн.

В свою очередь владелец трейдинговой компании Sintonec LPG Михаил Шубан считает, что предпосылок снижения цены на автогаз в ближайшие три месяца нет.

"Незначительные колебания могут быть, но кардинально не ожидается при условии, что в опте не произойдёт резких изменений. А в опте сейчас стабильность и пока что предпосылок к резким изменениям нет. Если они наступят, то через 2-3 недели отреагирует и розница", — говорит Шубан.

При этом он отмечает, что на протяжении весны колебания цены на автогаз вполне возможно в пределах 50 копеек за литр.

Предел ценника

В целом, эксперты сходятся во мнении, что сезонное подорожание бензина и дизтоплива все-таки произойдет в ценовом диапазоне 1,5-2 грн/литр при условии, что цена на нефть будет стабильной. Цены на автогаз будут оставаться стабильными при тех же условиях.

Однако здесь многое зависит от успехов борьбы с пандемией и итогов заседания OПЕК+, которое проходит в настоящее время. Не исключено, что нефть будет и дальше дорожать из-за желания крупных игроков мирового рынка возместить свои потери из-за тяжелого 2020.

Так, еще в феврале крупнейшие инвестбанки Уолл-стрит JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs заявили о начале нового суперцикла на нефтеном рынке. Инвестбанкиры прогнозируют, что после победы над пандемией стоимость Brent может впервые с 2014 года вернуться к отметке $100 за баррель, что в свою очередь подстегнет и цену на бензин.

Но в любом случае в ближайшие три месяца полной победы над COVID-19 не предвидится, и, скорее всего, рост будет плавным.

Степан Крьока, специально для Delo.ua