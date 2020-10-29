Парками списанных вагонов владеют компании Ахметова, Фирташа, Веревского и россиян — СМИ

Компании украинских бизнесменов Рината Ахметова, Дмитрия Фирташа, Андрея Веревского, а также связанной с российским логистическим бизнесом группы "Смарт Рейл Логистик" и группы компаний учредителя инвесткомпании ICU Макара Пасенюка являются крупнейшими владельцами подержанных вагонов, срок эксплуатации которых превышает установленные нормы.

Именно эти компании могут быть заинтересованы в блокировании решения Министерством инфраструктуры проблем вагоностроительной отрасли, в частности, введении полного запрета на импорт подержанных иностранных вагонов, а также запрета на выход на пути уже ввезенных вагонов старше определенного возраста.

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Об этом пишет издание "Цензор"

"За то, чтобы сохранить статус-кво — не списывать большое количество вагонов, не запрещать эксплуатацию старого состава и либерализировать импорт б/у из других стран — выступают сырьевые компании, а также владельцы этого самого подержанного вагонопарка", — говорится в материале.

"Из более чем 700 официально зарегистрированных компаний-владельцев вагонов только 50 (около 7%) владеют партиями более 100 единиц продленных вагонов. При чем многие из этих компаний связаны между собой и относятся к крупным финансово-промышленным группам, а также группам влияния, ориентированными на Россию. 17 тысяч вагонов или 60% всего парка, который должен быть списан из-за неприлично продленных сроков эксплуатации, оказались в руках пяти таких групп. Это компании Рината Ахметова, Андрея Веревского, Дмитрия Фирташа, а также российская "Смарт-Логистик" и компании Эдуарда Татьянича и Макара Пасенюка из инвесткомпании ICU", — говорится в материале.

В частности, группа Рината Ахметова через ряд аффилированных компаний владеет 8,3 тысячами продленных вагонов. Крупнейшим вагоновладельцем в группе (5,4 тысяч вагонов) является "Корпорация "Межрегиональный промышленный союз". Группа компаний с российским капиталом владеет в Украине 2,8 тысячами старых вагонов. Среди компаний группы — ООО "Смарт Рейл Логистик", которую связывают с ЗАО "Smart Logistic Group" (город Москва, крупнейший в России логистический оператор), ООО "Тегра Лоджистикс", ООО "Крейсерская скорость", ООО "Альфара". Последняя весной-летом 2020 года, в обход запретов Кабмина закупила 539 вагонов с истекшим сроком эксплуатации у российского АО "Русагротранс", спровоцировав большой скандал на рынке. Компания неоднократно закупала вагоны в ОРДЛО или подделывала документы на вагоны, купленные в РФ, и завозила их в Украину.

Группа Андрея Веревского "Кернел" через ООО "Кернел-Трейд" владеет 2,8 тысячами вагонов. Компании из орбиты "Кернел" также, по данным с рынка, закупали списанные вагоны у "Русагротранса" и, не исключено, что пользовалась для этого услугами ООО "Альфара". Около 2,1 тысяч подержанных вагонов владеет Group DF Дмитрия Фирташа через ООО "Ника Транс Логистика" и ООО "Энерготрансферт".

"Еще порядка 1000 вагонов с просроченным периодом эксплуатации сконцентрировала так называемая "Группа Трансгарант" или группа Татьянича-Пасенюка через компании "Рейл Инвестментс", "Инвест Агро Капитал" и "Рейл Инжиниринг". Отец жены Татьянича, Татьяны, Валерий Волков, с 5 февраля 2015 года до 27 мая 2020 года работал генеральным директором российской компании ООО "Ростоввагонпром", — пишет издание. Группа также завозила российские подержанные вагоны через Эстонию, создав там дочернее предприятие LOGISTOR AS, что позволяет формально скрывать российское происхождение вагонов.

"Кто из этих групп имеет больше влияния на министра Владислава Криклия и насколько сильно должны пошатнуться позиции лоббистов старых вагонов, чтобы он наконец обратил внимание на безопасность перевозок и необходимость модернизации подвижного состава — пока неизвестно", — резюмирует издание.