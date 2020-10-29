Транспорт 20 минут назад

Парками списанных вагонов владеют компании Ахметова, Фирташа, Веревского и россиян — СМИ

Именно эти компании могут быть заинтересованы в блокировании решения Министерством инфраструктуры проблем вагоностроительной отрасли, в частности, введении полного запрета на импорт подержанных иностранных вагонов

Парками списанных вагонов владеют компании Ахметова, Фирташа, Веревского и россиян — СМИ Парками списанных вагонов владеют компании Ахметова, Фирташа, Веревского и россиян — СМИ

Компании украинских бизнесменов Рината Ахметова, Дмитрия Фирташа, Андрея Веревского, а также связанной с российским логистическим бизнесом группы "Смарт Рейл Логистик" и группы компаний учредителя инвесткомпании ICU Макара Пасенюка являются крупнейшими владельцами подержанных вагонов, срок эксплуатации которых превышает установленные нормы.

Именно эти компании могут быть заинтересованы в блокировании решения Министерством инфраструктуры проблем вагоностроительной отрасли, в частности, введении полного запрета на импорт подержанных иностранных вагонов, а также запрета на выход на пути уже ввезенных вагонов старше определенного возраста.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Об этом пишет издание "Цензор"

"За то, чтобы сохранить статус-кво — не списывать большое количество вагонов, не запрещать эксплуатацию старого состава и либерализировать импорт б/у из других стран — выступают сырьевые компании, а также владельцы этого самого подержанного вагонопарка", — говорится в материале. 

"Из более чем 700 официально зарегистрированных компаний-владельцев вагонов только 50 (около 7%) владеют партиями более 100 единиц продленных вагонов. При чем многие из этих компаний связаны между собой и относятся к крупным финансово-промышленным группам, а также группам влияния, ориентированными на Россию. 17 тысяч вагонов или 60% всего парка, который должен быть списан из-за неприлично продленных сроков эксплуатации, оказались в руках пяти таких групп. Это компании Рината Ахметова, Андрея Веревского, Дмитрия Фирташа, а также российская "Смарт-Логистик" и компании Эдуарда Татьянича и Макара Пасенюка из инвесткомпании ICU", — говорится в материале.

В частности, группа Рината Ахметова через ряд аффилированных компаний владеет 8,3 тысячами продленных вагонов. Крупнейшим вагоновладельцем в группе (5,4 тысяч вагонов) является "Корпорация "Межрегиональный промышленный союз". Группа компаний с российским капиталом владеет в Украине 2,8 тысячами старых вагонов. Среди компаний группы — ООО "Смарт Рейл Логистик", которую связывают с ЗАО "Smart Logistic Group" (город Москва, крупнейший в России логистический оператор), ООО "Тегра Лоджистикс", ООО "Крейсерская скорость", ООО "Альфара". Последняя весной-летом 2020 года, в обход запретов Кабмина закупила 539 вагонов с истекшим сроком эксплуатации у российского АО "Русагротранс", спровоцировав большой скандал на рынке. Компания неоднократно закупала вагоны в ОРДЛО или подделывала документы на вагоны, купленные в РФ, и завозила их в Украину.

Группа Андрея Веревского "Кернел" через ООО "Кернел-Трейд" владеет 2,8 тысячами вагонов. Компании из орбиты "Кернел" также, по данным с рынка, закупали списанные вагоны у "Русагротранса" и, не исключено, что пользовалась для этого услугами ООО "Альфара". Около 2,1 тысяч подержанных вагонов владеет Group DF Дмитрия Фирташа через ООО "Ника Транс Логистика" и ООО "Энерготрансферт".

"Еще порядка 1000 вагонов с просроченным периодом эксплуатации сконцентрировала так называемая "Группа Трансгарант" или группа Татьянича-Пасенюка через компании "Рейл Инвестментс", "Инвест Агро Капитал" и "Рейл Инжиниринг". Отец жены Татьянича, Татьяны, Валерий Волков, с 5 февраля 2015 года до 27 мая 2020 года работал генеральным директором российской компании ООО "Ростоввагонпром", — пишет издание. Группа также завозила российские подержанные вагоны через Эстонию, создав там дочернее предприятие LOGISTOR AS, что позволяет формально скрывать российское происхождение вагонов.

Читайте также:
Причины аварий на железной дороге — старые вагоны

"Кто из этих групп имеет больше влияния на министра Владислава Криклия и насколько сильно должны пошатнуться позиции лоббистов старых вагонов, чтобы он наконец обратил внимание на безопасность перевозок и необходимость модернизации подвижного состава — пока неизвестно", — резюмирует издание.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

"Выводы Госаудитслужбы по поводу "Нафтогаза" сомнительны" — нардеп Ярослав Железняк
"Выводы Госаудитслужбы по поводу "Нафтогаза" сомнительны" — нардеп Ярослав Железняк
Бизнесмен Павел Фукс вышел из числа совладельцев ТРЦ Respublika — СМИ
Бизнесмен Павел Фукс вышел из числа совладельцев ТРЦ Respublika — СМИ
ГСЧС получила 80 аварийно-спасательных пикапов (ФОТО)
ГСЧС получила 80 аварийно-спасательных пикапов (ФОТО)
Загрузка...
Новое видео
Що українці думають про опитування Зеленського 25 жовтня?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Миллиарды убытков: о чем говорит аудит "Нафтогаза" и будет ли после него уволен Коболев

  3. Конституционный суд отменил электронные декларации и наказание за незаконное обогащение

  4. "Слуга народа" продолжает лидировать в местных советах по данным параллельного подсчета

  5. Беларусь запретила въезд украинцам, литовцам и полякам — посол

Ивент
Онлайн-трансляция Business Wisdom Summit 2020 будет доступна бесплатно для всех желающих
Онлайн-трансляция Business Wisdom Summit 2020 будет доступна бесплатно для всех желающих
Совсем скоро появится полная программа мероприятия и подробности его проведения
Загрузка...