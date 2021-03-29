Новости компаний 1 час назад

Павел Лисицин о том, как корректно использовать демпинг для удержания компании на плаву

"Евротерминал" оптимизирует логистические процессы и повышает качество сервиса, опираясь на взвешенную ценовую политику в условиях пандемии

Павел Лисицин о том, как корректно использовать демпинг для удержания компании на плаву Павел Лисицин о том, как корректно использовать демпинг для удержания компании на плаву

Кризис для бизнеса — это не только тяжелое время испытаний, но и возможность принять ряд важных решений в критический момент. В это время конкурентная борьба во всех сферах становится особенно жёсткой. Чтобы выстоять в кризис, логистическим компаниям необходимо быстрее адаптироваться к меняющимся условиям рынка. Те компании, которые выработают наиболее успешные решения в сложный период, смогут получить в будущем больше выгод.

"Для нас стратегически важной задачей является выработка любых способов для сохранения лидерства на рынке логистических услуг. И только строго в рамках закона!" — подчеркивает президент компании "Евротерминал" Лисицин Павел Владимирович.

Для компании "Евротерминал" удержание лидерства важно ещё и потому, что компания много лет назад взяла на себя огромную ответственность и перед клиентами, и перед государством предоставлять наивысший уровень сервиса в сфере хранения и оформления международных грузов.

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Павел Лисицин акцентирует на том, что в ряде вопросов менеджменту компании приходится принимать ряд непопулярных решений относительно ценообразования. Для удержания клиента и сохранения лидирующих позиций используется демпинг как временная мера в расчёте на возмещение текущих убытков в будущем, когда за счёт демпинга будет достигнут ряд стратегический целей компании.

Фактически демпинг в логистике — это занижение цен на услуги в "ручном" режиме, иногда ниже себестоимости.

Основные цели демпинга:

  • Проникновение и укрепление на рынке
  • Завоевание большей доли рынка
  • Удержание текущей доли рынка в кризисный период
  • Привлечение новых клиентов
"Демпинг цен может позволить себе та компания, которая показала отличные результаты до экономического спада и "вошла" в кризис с неплохими запасами, так сказать "нарастила жирок" для трудных времён", — говорит Лисицин Павел.

Как следствие, более успешная на рынке компания автоматически вытесняет слабого конкурента. С другой стороны, в кризисные периоды экономики, логистические компании крайне редко проводят обновление автопарка и прочей технической базы терминалов. В это время растёт спрос на рынке сервисного обслуживания и запчастей. В борьбе за клиентов подрядчики также вынуждены снижать цены на услуги по ремонту транспорта и на комплектующие.

Для снижения себестоимости услуг и снижения затрат компаниям приходится отказываться от аутсорсинговых партнёров и привлекать специалистов, например, в сфере IT для разработки собственных инструментов для управления логистическими процессами.

Павел Лисицин уверен: "После пандемии сфера логистики уже не будет прежней. Такие компании, как "Евротерминал", которые следят за трендами и наиболее эффективно адаптируются к меняющимся обстоятельствам, смогут контролировать ситуацию и создавать более качественные услуги для усиления позиций в будущем".

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