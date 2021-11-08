Перший недержавний гірничо-металургійний університет отримав ліцензії та розпочав навчання

"Метінвест Політехніка" — перший недержавний гірничо-металургійний університет в Україні. Це повноцінний виш із кваліфікованими викладачами, сучасними навчальними програмами та технологіями. Створення сучасного і високотехнологічного університету міжнародного рівня символічно як для України, що святкує 30-річчя незалежності, так і для Групи "Метінвест" у рік 15-річного ювілею компанії.

"Програма вишу орієнтована на запити українського бізнесу, — наголошує ректор університету Олександр Поважний. — До викладацького складу залучаються найкращі українські та іноземні лектори, а у навчальному процесі використовуються найсучасніші цифрові технології".

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Навчання будується за принципом дуальної освіти: з третього курсу теоретичні знання підкріплюються практикою та стажуванням на підприємствах "Метінвесту". Це дасть змогу студентам здобувати потрібні навички, а підприємствам отримувати адаптованих і висококласних фахівців. Для студентів новий університет стане трампліном до професійного становлення та кар’єри.

Навчання будується за принципом дуальної освіти: з третього курсу теоретичні знання підкріплюються практикою та стажуванням на підприємствах "Метінвесту"

Завдання та цілі

Задля чого створювати власний виш? Це реальна та обґрунтована можливість реалізувати нову модель технічного університету для підготовки та безперервної перепідготовки кадрів гірничої та металургійної галузей. "Метінвест Політехніка" має стати центром креативних ідей та інноваційних рішень з технічного навчання відповідно до міжнародних стандартів.

Найголовнішими завданнями, що стоять перед "Метінвест Політехнікою", є популяризація технічної освіти й інженерних професій серед молоді та створення високоякісних і конкурентоспроможних навчальних продуктів. Завдяки цьому стане можливою підготовка кваліфікованих кадрів не тільки для компаній Групи "Метінвест", а й для інших підприємств України з урахуванням теперішніх і майбутніх потреб у кількісному та якісному аспектах.

"Це наш внесок у відродження технічного потенціалу країни як її найбільшої гірничо-металургійної компанії, — наголошує генеральний директор Групи "Метінвест" Юрій Риженков. — Компанія зацікавлена, щоб і на наших підприємствах, і в усій українській промисловості працювали висококласні фахівці".

"Метінвест Політехніка" відкрита для тих, хто бажає здобути інженерно-технічні професії, затребувані в українській промисловості, а також для співробітників "Метінвесту", які прагнуть підвищити свою кваліфікацію. Заклад готуватиме фахівців із матеріалознавства, металургії, комп’ютерних наук, автоматизації виробничих процесів, економіки, екології, хімічних технологій та інженерії, архітектури та цивільної інженерії, охорони праці та гірничої справи.

"Це наш внесок у відродження технічного потенціалу країни як її найбільшої гірничо-металургійної компанії, — наголошує генеральний директор Групи "Метінвест" Юрій Риженков.

Фундамент закладено

Університет навчатиме актуальним та перспективним технічним спеціальностям. Від Міністерства освіти та науки України вже отримано ліцензії на проведення курсів підвищення кваліфікації за спеціальностями "металургія", "металознавство", "комп’ютерні науки", "економіка", "охорона праці" та "гірнича справа", тобто слухачі отримають сертифікати державного зразка. Навчальні програми розроблені з урахуванням сучасних вимог бізнесу та найкращих світових практик. Серед розробників 11 докторів і 22 кандидати наук. Також було залучено Європейське співтовариство з охорони праці (ESOSH).

Заняття розпочалися 1 грудня 2020 року. Першими слухачами були 184 робітники Групи "Метінвест", які пройшли перепідготовку за напрямами "металургія", "охорона праці і промислова безпека" та "гірнича справа". Перший набір студентів бакалаврату планується 2022 року. Вступати до вишу можуть випускники шкіл для здобуття вищої освіти. Навчання триватиме від трьох до п’яти з половиною років.

Для підвищення якості навчання виш підписав меморандуми про співпрацю з низкою провідних навчальних закладів з України та світу, серед них, наприклад, Національний технічний університет "КПІ ім. І. Сікорського", Дніпровський державний технічний університет, Берлінська академія сировинних матеріалів Європейського інституту інновацій і технологій, Національний університет "Чернігівська політехніка". Також у цьому списку World Steel Association, European Society of Occupational Safety and Health та інші міжнародні організації.

Осередок сучасної освіти

Надалі "Метінвест Політехніка" поступово ставатиме осередком сучасної профільної освіти. Мета — стати провідним вишем у галузі металургії та гірництва, центром наукових досліджень і водночас формувати нову візію розвитку вітчизняної науки. Масштабно? Амбіційно? Авжеж! Досягти цього засновники вишу планують у декілька етапів.

У найближчому майбутньому навчальний заклад отримає ліцензії на освітню діяльність на бакалаврському рівні вищої освіти за такими напрямами: металургія, матеріалознавство, гірництво, технологія захисту навколишнього середовища, економіка, комп’ютерні науки. Далі за планом отримання ліцензій на освітню діяльність щодо охорони праці, автоматизації та впровадження комп’ютерно-інтегрованих технологій, а також участь у масштабній програмі навчання співробітників Групи "Метінвест".

На третьому етапі розвитку вишу заплановано будівництво університетського кампусу. Він міститиме головний корпус, гуртожиток загальною площею майже 6 тис. кв. м, спортивні майданчики, сучасний конференц-зал на 400 місць. Разом із затишним зеленим парком для відпочинку та дозвілля студентів загальна площа кампусу становитиме приблизно 3,5 га.

Також передбачено створення 15 лабораторій, комп’ютерної академії, сучасної технічної бібліотеки та аудиторії для організації освітнього процесу. Для цього виш підписав меморандуми з провідними міжнародними корпораціями Siemens, Schneider Electric, Honeywell Ukraine та Festo, які нададуть сучасне обладнання.

Навчальний корпус і гуртожиток побудують за дизайн-проєктом нідерландського бюро MASA Architects архітектора Хірокі Мацуури, відомого своїми роботами у низці країн. Безпосередньо під час будівництва корпусу університету використовуватимуть найсучасніші технології та українську сталь виробництва "Метінвесту". Університетський комплекс розташується в центрі міста на проспекті Миру, біля площі Свободи.

Передбачено створення 15 лабораторій, комп’ютерної академії, сучасної технічної бібліотеки та аудиторії для організації освітнього процесу

У більш віддаленій перспективі "Метінвест Політехніка" має стати майданчиком для проведення прикладних та фундаментальних наукових досліджень. Студенти братимуть участь у програмі операційних поліпшень Групи "Метінвест", а сам навчальний заклад отримає акредитації освітніх програм в Україні та інституційну акредитацію від іноземних агенцій.