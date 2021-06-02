Первый украинский онлайн-ресторан SMILEFOOD к своему 8-летию внедряет систему Kaizen

Сеть онлайн-ресторанов SMILEFOOD первой в украинском ресторанном бизнесе начала внедрение системы японского менеджмента Kaizen. Это метод запускает беспрерывное совершенствование бизнес-процессов, в том числе технологию бережливого производства, личной эффективности сотрудников и других аспектов жизни компании.

Такую модель менеджмента используют успешные корпорации, такие как Toyota, Nissan, Canon, Honda, Komatsu, Matsushita и другие.

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В Украине SMILEFOOD стал единственной компанией в своем сегменте, получившей грант от Европейского банка реконструкции и развития на внедрение этой системы. Каждый месяц топ-менеджмент компании проходит в Kaizen Institute Ukraine обучение одного из модулей системы, а затем внедряет его в рабочие процессы.

Сейчас начали внедрять мотивационную программу, для корректной работы которой в том числе создана внутренняя валюта SMILECOIN. Для этого разработали площадку "Школа SMILEFOOD", теперь сотрудники компании — курьеры, администраторы, повара — могут обучаться онлайн.

К своему восьмилетию компания подошла с четким курсом на автоматизацию и внедрение системных процессов в свой бизнес. Ведь последние годы отчетливо показали, что на рынке останутся и будут развиваться только системные компании.

Восемь лет назад, 2 июня 2013 года, SMILEFOOD был первым онлайн-рестораном, открытым в Украине.

Идея открыть уникальный сервис возникла у Александра Соколова из-за довольно простой ситуации: он часто бывал в командировках по работе, и у него часто возникала необходимость заказать еду, но сервиса, удовлетворяющего запросы, он так и не нашел.

SMILEFOOD был пионером в том, что у него не было офлайн-зала. Сейчас принято называть такие производства dark kitchen, тогда это понятие было неизвестно широкой общественности.

При этом у онлайн-ресторана, в отличие от служб доставки, есть своя кухня, где готовят еду. Потому онлайн-сервис проходит проверку, как и обычные кафе и рестораны. SMILEFOOD стал единственным онлайн-рестораном в Украине, сертифицированным по международным стандартам ISO 9001 2015, а значит, работает только с сертифицированными поставщиками.

Золотое правило онлайн-ресторана SMILEFOOD в том, что здесь готовят "из-под ножа": получили заказ — и только тогда начали готовить.

Своя кухня дает возможность на этапе разработки меню и технологии приготовления блюд учитывать, что их надо будет везти клиенту. Еще одна особенность SMILEFOOD — в отличие от большинства ресторанов, пользующихся агрегаторами типа Glovo и Raketa, круглосуточно доставляет свою продукцию только своей службой курьерской доставки. Это, как говорят в компании, позволяет контролировать сроки и качество доставки.

В свое время компания попыталась передать часть заказов агрегаторам, связано это было с растущим спросом в пиковое время. Но буквально через пару дней отказались от такой практики, так как качество доставки упало, потому что курьеры не контролировали, например, положение пиццы в сумке, а роллы от тряски могли перевернуться.

Для собственной доставки в компании разработаны специальные сумки, есть специальные конструкции коробок: только для роллов используют 17 разных видов упаковок. Когда вводят новое меню, то блюдо тестируют: курьер возит его три-четыре часа, затем проверяют и недостатки исправляют.

За восемь лет бизнес вырос на две франшизы — в Николаеве и Херсоне, а в прошлом году перед новогодними праздниками SMILEFOOD запустил круглосуточную доставку по Киеву.

Это был смелый шаг, так как с началом пандемии COVID-19 конкуренция в сегменте доставки еды стала пиковой: кроме крупных агрегаторов и доставки онлайн-маркетов в этот сегмент зашли сети супермаркетов и рестораторы, и по-прежнему доставка продолжает интересовать практически всех предпринимателей. Сейчас на рынке наблюдается переизбыток поставщиков.

В том же Киеве у SMILEFOOD появляется до десятка конкурентов в месяц. В том числе и те, кто только начинает свой путь в предпринимательстве — такие компании вносят свою "лепту", демпингуя на рынке, поскольку иногда снижают цену ниже маржи.

В такой ситуации важным фактором становится качество, доверие клиента и репутация бренда. Поэтому в SMILEFOOD усилили контроль за качеством продукции, отбором продуктов, взяли под контроль поставщиков. В 2021 году бренд-шефом SMILEFOOD стал Юрий Ковриженко — посол украинской кухни от Министерства иностранных дел и обладатель премии Global Chef Awards 2017.





В 2021 году был запущен уникальный в своем сегменте проект SMILEFOODER, который дает возможность постоянным клиентам заработать до 14% на своих же заказах и даже на заказах друзей и знакомых. Чтобы стать участником проекта, нужно просто зарегистрироваться по ссылке.

Технологичность, заложенная в бизнес-модель компании, стала конкурентным преимуществом в условиях жесткой конкуренции. "Мы свои блюда конструируем", — замечает Александр Соколов.

Сейчас команда закладывает фундамент долгосрочного бизнеса: в ближайшее время собираются открыть онлайн-рестораны по франшизе еще в двух городах — в Днепре и Харькове. Есть идея создания центра для собственного производства соусов и других заготовок, на будущее планируют и выход за рубеж.

"Хочу построить "украинскую Тойоту" в сфере производства еды", - объясняет политику компании Александр Соколов.

Бизнес — это прежде всего люди, считают в SMILEFOOD, поэтому в реализации своих амбициозных планов онлайн-ресторан делает ставку на сотрудников, многие из которых с первого дня работают в компании и сейчас продолжают учиться, развивая свою экспертность.