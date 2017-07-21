Почему экспортировать металлолом в ЕС легче, чем думали участники рынка

В прошлом году после продолжительного противостояния различных групп влияния, в Украине радикально изменили процедуру экспорта лома черных металлов. Вместо малопонятной и коррупционной системы квотирования, ввели вроде бы единую ставку экспортной пошлины в размере 30 евро за 1 тонну. Она оказалась заградительной, поставки металлолома на внешние рынки были практически остановлены. Однако, как выяснилось в начале текущей недели, ситуация может достаточно оперативно измениться.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в интервью агентству "Интерфакс" рассказала, что принятый Верховной Радой Украины закон о продлении пошлины на вывоз лома черных металлов в размере 30 евро за 1 тонну не будет распространяться на экспорт в страны-члены Европейского Союза.

"По металлолому ситуация такова: даже в течение действия дополнительной пошлины в 30 евро/тонна, экспорт в страны ЕС осуществлялся в соответствии с "Соглашением об ассоциации Украина-ЕС" с пошлиной 9,5 евро/тонна", — сказала она.

Сложилось впечатление, что для отраслевых экспертов и участников рынка это заявление стало сюрпризом.

Они начали обсуждать заявление чиновника в соцсетях, выражая сомнения, что это правило действует на практике.

По словам вице-премьера повышенная пошлина не будет применяться и в будущем, так как Соглашение об ассоциации является международным договором и имеет большую юридическую силу, чем внутренний закон. Таким образом, данный закон не нарушает нормы зоны свободной торговли.

13 июля 2017 года Верховная Рада пролонгировала действие повышенной вывозной пошлины на лом черных металлов в размере 30 евро/тонна еще на один год. Документ еще не подписан президентом Украины Петром Порошенко. Но с учетом открывшихся обстоятельств, Delo.UA решило выяснить применяется ли эта норма на практике.

Согласно данным Государственной службы статистики (Госстат) Украины в 2016 году из нашей страны было вывезено 272,6 тыс. тонн лома черных металлов на $48,6 млн. В тоннаже — это на 77,5% меньше показателя 2015 года. Примечательно, что практически весь объем был поставлен не в страны ЕС, где действовала пониженная пошлина, а в Турцию. Это традиционный рынок сбыта украинских металлоломщиков. Причиной такого географического вектора может быть то, что основные поставки осуществлялись еще до введения повышенной пошлины — в первом полугодии 2016 года.

Почему Евросоюз не стал новым направлением сбыта украинского металлолома? Опрошенные металлоломщики не смогли "С тех пор как было принято "Соглашение об ассоциации" прошло столько времени, что мы успели забыть его условия", — отшутился руководитель одной из ломозаготовительных компаний на вопрос журналиста Delo.UA.

В металлургических холдингах также сдержанно отреагировали на наши вопросы. "Мы и раньше слышали подобные заявления. Разбираемся, как это может работать в практике", — ответил директор по корпоративным отношениям "Интерпайп" Дмитрий Кисилевский.

Государственная фискальная служба (ГФС) Украины в ответе на запрос Delo.UA напомнила, что с 1 января 2016 года временно применяется экономическая часть "Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны" (далее — Соглашение). Согласно этому документу установлен переходный период сроком на 8 лет уменьшения до нулевого уровня ставок вывозной (экспортной) пошлины на лом черных металлов.

На 2017 год ставка экспортной пошлины установлена в размере 9,5 евро за тонну на основании расчетов, которые поступили в ГФС письмом Минэкономразвития.

Но может ли применяться эта ставка на практике?

"Согласно части третьей статьи 1 Таможенного кодекса Украины если международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Кодексом и другими законами Украины, применяются правила международного договора Украины.

Таким образом, при экспорте отходов и лома черных металлов, происхождением из Украины в страны-члены ЕС применяются требования Соглашения", — говорится в ответе ГФС. И устанвл

"При условии оформления сертификата "Eur.1" о происхождении товара должны применяться положения "Соглашения об ассоциации"", — уточнил президент ассоциации "УАВторМет" Владимир Бублей.

Такой документ можно оформить за несколько рабочих дней.

В ГФС подтверждают, что Соглашением определены несколько требований для применения пониженных ставок экспортной пошлины:

товар должен быть украинского происхождения и подпадать под правила происхождения, изложенные в протоколе 1 к настоящему Соглашению (статья 26 главы 1 "Национальный режим и доступ товаров на рынки" раздела IV "Торговля и вопросы, связанные с торговлей" Соглашения)

преференциальный режим, предусмотренный настоящим Соглашением, применяется только к товарам, транспортируемых непосредственно между Европейским Союзом и Украиной (статья 13 Протокола 1 "Об определении концепции" происхождения товаров "и методов административного сотрудничества" Соглашения).

Учитывая изложенное, поясняют в ГФС, "с 1 января 2016 года на отходы и лом черных металлов, происхождением из Украины при их экспорте в страны-члены ЕС установлены ставки вывозной (экспортной) пошлины, рассчитанные в соответствии с графиком, установленным в Приложении I-C к настоящему Соглашению".

В 2018 году ставка пошлины для поставок лома в ЕС снизится до 7,5 евро за тонну.

А согласно "Графику отмены вывозной (экспортной) пошлины", опубликованному на сайте Государственной фискальной службы, уже с 2024 года она станет нулевой.

Европейский Союз никогда не был приоритетным направлением для экспорта лома черных металлов из Украины. Основными покупателями украинского лома были Турция и Молдова (Приднестровье). Лишь в 2015 году Госстат зафиксировал относительно разнообразие поставок: в Польшу, Великобританию, Словакию, Эстонию, Латвию и Нидерланды. В Евросоюзе по итогам 2016 года только в электросталеплавильных печах произведено 64,3 млн тонн стали (данные worldsteel). Согласно принятым нормативам расхода сырья для этого могло потребоваться около 70 млн тонн лома (без учета горячебрикетированного железа и жидкого чугуна). Однако ЕС является нетто-экспортером скрапа. В worldsteel подсчитали, что в 2016 году в страны Евросоюза было ввезено 28,9 млн тонн лома, а вывезено — 43,7 млн тонн. Отметим, что одним из двух крупнейших экспортеров является Великобритания — 8,1 млн тонн. А это государство, как известно, готовится к выходу из ЕС.

Несмотря на видимую избыточность рынка ЕС, некоторые отечественные бизнес группы уже имеют опыт заготовки металлолома в европейских странах и его поставки местным потребителям. Например, группа "КВВ" после покупки металлургического завода в Латвии (история закончилась неудачно, предприятие было национализировано) пыталась развивать собственную сеть ломозаготовки. А ЧАО "Керамет" и сейчас оперирует заготовительными площадками в Польше и Венгрии. Поэтому украинским вторметам по силам найти потребителей в Европе.

Даже без учета возможного появления "схем" реэкспорта в Турцию или Молдову (Приднестровье).

"Это лишний раз показывает, что законопроекты, подготовленные второпях, редко полноценно достигают цели, имея больше пиар-эффект. Для защиты интересов конкретных отраслей нужно качественное сотрудничество всех стейкхолдеров, точная постановка задачи и кропотливый юридический анализ", — посетовал на условиях анонимности один из чиновников Министерства экономического развития и торговли Украины.

Но для лоббистов металлургов такая ситуация — повод для возобновления всесторонней борьбы за интересы отечественных промышленников.