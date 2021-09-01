Почему недостаток инвестиций приводит к нестабильности предложения лома

"Есть ли в Украине дефицит лома?" — вопрос сродни "закурить не найдется?". Правильного ответа нет и что бы ни ответил — все равно получишь по лицу. Но, чтобы такого не произошло попытаюсь подготовить обоснованный ответ, чтобы дать вопрошающему пищу для размышлений, а у читателя было время убежать.

Почему этот вопрос вообще заслуживает внимания? Дело в том, что лом — сырье, которое позволяет снизить выбросы парниковых газов в металлургическом производстве. Это достижимо за счет развития электросталеплавильного производства, где выбросы до 8 раз ниже, чем в конвертерном производстве. Также, возможно снизить выбросы и в самом конвертерном производстве до 25%, за счет большего использования лома в шихте. Так что, вопросом ресурсов лома озаботились не только мы, но и весь мир.

Вопрос металлофонда

Начнем с того, что существует несколько оценок металлофонда Украины. Металлофонд — это суммарный вес всех металлосодержащих предметов в стране, что является основой для ресурсов лома. Это могут быть оборудование, строительные конструкции, автомобиль, кастрюли или велосипед, висящий на балконе.

Наиболее часто в СМИ встречается оценка металлофонда ГП Укрпромвнешэкспертиза — 520 млн т по состоянию на 2018 г. Но есть и другие оценки:

Харьковский Институт труда и социально-экономических исследований — 411 млн т по состоянию на 2001 г.

НИИ экономики Украины — 365 млн т по состоянию на 2003 г.

ГП Держзовнишинформ — 330-345 млн т по состоянию на 2008 г.

УАВтормет — 411 млн т по состоянию на 2002 г.

Выбивается из этого ряда оценка, взятая за основу World Steel Association. Ассоциация в своем отчете дает цифры по запасам стали на душу населения по разным странам мира по состоянию на 2005 г. Украины в этом списке нет, но можно составить некое представление на основе усредненных данных по странам, которые наиболее похожи на Украину (Аргентина, Бразилия, Россия, Турция, ЮАР). Эти страны имеют примерно один уровень запасов на душу населения со средним значением в 3,8 т. То есть, для Украины это может означать размер металлофонда всего 175 млн т.

В общем, если не обращать внимание на то, что оценки актуальны на разные периоды времени, то разброс составляет от 175 до 520 млн т.

Позволю себе не согласиться ни с одной из вышеприведенных оценок, так как совершенно непонятно как они получены. Попробуем составить свое мнение и обосновать его.

Есть данные о том, что металлофонд СССР в 1990 г. составлял 2159 млн т. Доля УССР в ВВП всего Союза в том же году составляла 17,8%. То есть, предположим, что распределение металлофонда соответствует вкладу в экономику. Значит металлофонд Украины в 1990 г. составлял 384 млн т.

С 1991 по 2020 г. заготовка лома в Украине составила 193 млн т. Но лом и металлофонд — разные вещи, так как чтобы получить лом нужно учесть коэффициент извлекаемости. По данным World Steel Association, средний показатель в мире составляет 0,85. Поэтому, 193 млн т лома — это 227 млн т выбывшего металлофонда.

За этот же период, металлофонд Украины пополнился на 187 млн т в виде объемов видимого потребления стали, а также на 15 млн т за счет сальдо внешней торговли продукции машиностроения (по кодам 84-87 УКТВЭД), то есть суммарно на 202 млн т.

Таким образом, на начало 2021 г. металлофонд Украины составил около 360 млн т.

Сегодня металлофонд, а завтра — лом

Как мы говорили, если металлофонд составил 360 млн т, это не означает такой же объем ресурсов лома. Около 25% нашего потребления составляет арматура, которая не является продуктом, замещающим другую арматуру, так как идут процессы нового строительства, снос старого жилья крайне редкие случаи. Да и чтобы кто-то у нас занимался извлечением арматуры из бетона маловероятно, даже если и есть, то объемы минимальны. Поэтому, эту часть предлагаем не рассматривать как ресурс лома. Плюс нужно учесть коэффициент извлекаемости 0,85. Таким образом, ресурсы лома в Украине составляют 230 млн т.

Однако, пока эта цифра мало о чем говорит. Большие ресурсы не означают большие объемы заготовки. Объемы заготовки зависят от того сколько стали высвобождается из экономики ежегодно. Высвобождаются стальные продукты двумя путями:

В результате инвестиционных процессов — замена старых фондов на новые. В результате естественной убыли — продукт более невозможно (нецелесообразно) использовать, он утилизируется, в то время как новыми продуктами не замещается. В результате естественной убыли часть стальной продукции может быть временно оставлена в виде неиспользуемого фонда и который может быть использован как лом позднее.

Нет инвестиций — нет лома

Не секрет, что доминирующую долю (до 80%) в объеме заготовки лома занимает амортизационный лом, то есть лом от промышленности. Это означает высокую зависимость сбора лома от инвестиционных процессов в стране. Двадцать пять из тридцати лет независимости наша страна испытывает трудности с инвестициями. Потребление стали в Украине находится на одном из самых низких уровней в мире. Поэтому с точки зрения образования источников стального лома, Украина также имеет одни из худших в мире позиций.

Потребление конечных продуктов из стали в Украине последние несколько лет составляет 4,8 млн т, произведенных в Украине плюс еще 0,5 млн т в виде разницы между экспортом и импортом готовых продуктов машиностроения (по кодам УКТВЭД 84-87). За вычетом арматуры у нас ежегодно может замещаться 4,1 млн т металлофонда. С учетом коэффициента извлечения на уровне 0,85, это означает 3,5 млн т лома. Эта цифра соответствует объемам заготовки лома за последние пять лет. То есть наращивать заготовку в таких условиях можно только за счет ресурсов, выведенных из эксплуатации в результате естественной убыли.

Естественная убыль

Максимальный срок полезного использования стальных изделий разнится: от 7-15 лет для автомобилей, до 50 лет для строительных конструкций, 25-30 лет — для оборудования. В среднем — 30 лет. Если ресурсы лома в Украине составляют 230 млн т, то в среднем должно выбывать где-то 7-8 млн т. Это максимальный потенциал образования лома, при заданном объеме ресурсов. Но по факту этот уже отживший свое металл продолжает работать, ездить, пропускать воду или газ, в общем, эксплуатируется, так как заместить его нечем.

То есть, в условиях недостатка инвестиций срок эксплуатации полностью амортизированной металлопродукции будет затягиваться максимально, насколько это возможно. При этом, объем образования лома и его заготовки ограничен определенным неснижаемым остатком металлофонда. Металлофонд нельзя снизить совсем до нуля, так как металл необходим для экономики и нашей повседневной жизни. Какой размер этого неснижаемого остатка — судить не берусь, это зависит от структуры экономики, которая постоянно меняется. Но это говорит о том, что потенциально максимальный объем заготовки не сможет достигать 7-8 млн т в год.

Сколько металлопродукции уже выведено из эксплуатации и пока не утилизировано — никто дать оценки не может. Лично мое мнение — данный ресурс использован по максимуму и его резервы отсутствуют или незначительны. Так как маловероятно, что в Украине собственник будет долгие годы держать ресурс, если за него можно получить деньги.

Эпилог

Поддерживать в работающем состоянии изживший себя актив бесконечно тоже невозможно. Изношенный металлофонд рано или поздно выйдет на рынок в виде ресурсов лома. Но когда это случится и в каких объемах предугадать невозможно. Равно как и новый металлофонд совершенно не обязательно замещает старый. Это говорит о нестабильности в вопросах предложения лома на рынке. То есть, сегодня лом есть, а завтра — нет. Высока вероятность ситуации, о которой говорят металлурги — периодически лома действительно может не хватать и лет через десять лет эта проблема станет очевидной.

Также, важно отметить, что потенциал наращивания сбора лома и соответственно его потребления металлургами невелик. Хотя, именно этот способ снижения выбросов зарубежные эксперты, которые консультируют Кабмин в вопросах снижения выбросов, считают основным в металлургии.

Андрей Тарасенко