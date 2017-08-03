Почему задерживается кредит ЕБРР для закупки грузовых вагонов "Укрзализныцей"

На следующей неделе ПАО "Укрзализныця" (УЗ) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) собирают производителей грузовых вагонов на совместную конференцию. Скорее всего, железнодорожники, банкиры и машиностроители будут обсуждать перспективы использования кредита от ЕБРР в сумме до $150 млн, доступ к которому осенью должна получить УЗ.

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Вчера председатель правления ПАО "Укрзализныця" Войцех Балчун сообщил, что в начале сентября планируется объявить крупный тендер на закупку вагонов. "Если все будет хорошо в нашей работе с ЕБРР, то в начале сентября объявим еще один (тендер — Delo.UA), в этот раз рекордный по количеству", — написал Балчун на своей странице в соцсети Fecebook. Топ-менеджер не уточнил возможный объем закупки. Однако, исходя из стоимости техники в уже объявленных в системе ProZorro тендерах, это может быть более 4 000 единиц подвижного состава.

Отметим, что кредит от ЕБРР на закупку полувагонов обсуждается достаточно давно.

Например, летом 2016 года шла речь о закупке 1 100-1 300 единиц за его средства. Однако сейчас УЗ как никогда близка к получению европейского кредита. И это связано с другим важным процессом — корпоратизацией компании.

Напомним, что летом 2014 года на базе более 50 предприятий и учреждений железнодорожного транспорта началось формирование единого публичного акционерного общества "Украинская железная дорога". Формально ПАО начало деятельность 1 декабря 2015 года, однако, как выяснилось, спустя 1,5 года, корпоратизация до сих пор не завершилась. И это привело к некоторым ограничениям в деятельности компании.

"Теперь получили возможность для выпуска акций и завершения корпоратизации общества. Неотложность такого шага неоднократно подчеркивал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Это мощный позитивный сигнал для рынка, который говорит об эффективных изменениях в компании", — сообщил в середине июля 2017 г. Войцех Балчун.

Что же произошло? В мае текущего года стало известно, что процесс создания ПАО уже длительное время стоит на месте. Более того, существует риск его отмены. Причина в том, что на баланс нового акционерного общества не получалось передать акции ЧАО "КЭЗ "Транссигнал". Тогда сообщалось, что единственным акционером и учредителем этого предприятия является государство в лице Министерства инфраструктуры Украины. Из-за несоответствия размера уставного капитала ЧАО с суммой выпуска акций этого завода (разрыв в почти в 1,5 млн грн) депозитарное учреждение не принимает его акции к зачислению в ценные бумаги ПАО "Укрзализныця".

Сила закона

Напомним, что согласно п. 2 постановления КМУ от 25.06.2014 № 200 "Об образовании публичного акционерного общества "Украинская железная дорога" уставный капитал ПАО "Укрзализныця" формируется из 100 процентов акций, принадлежащих государству в уставном капитале хозяйственных обществ. Все эти предприятия перечислены в приложении 2 к документу, в том числе ЧАО "Киевский электротехнический завод "Транссигнал".

Лишь в июле силами различных чиновников, в том числе Министра инфраструктуры Владимира Омеляна и даже вице-премьер-министра Владимира Кистиона, процесс удалось сдвинуть с мертвой точки.

Балчун тогда подтвердил, что с Министерством инфраструктуры подписан акт приема-передачи акций "Транссигнала".

Как же связаны акции этого небольшого предприятия и кредит от ЕБРР?

В комментарии Delo.UA Евгений Кравцов, первый замминистра инфраструктуры Украины, подтвердил, что старт работы с ЕБРР напрямую зависит от завершения корпоратизации. Он как никто другой знаком с этой темой, так как, работая на различных должностях в "Укрзализныце", курировал этим процессом и знает все его детали.

Одной из основных целей реформирования ж/д транспорта Украины всегда называлась необходимость обновления подвижного состава, для чего нужны инвестиции.

Партнер адвокатского объединения GORO legal Дмитрий Овсий напоминает, что процесс был урегулирован Законом Украины "Об особенностях образования публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования".

"Данным законом был урегулирован общий процесс корпоратизации "Укрзализныци", а также установлены определенные особенности", — рассказывает Овсий.

Основными этапами были определены:

принятие решение о создании акционерного общества. Образование акционерного общества осуществляется по решению Кабинета Министров Украины в соответствии с законодательством с учетом особенностей, определенных законом;

утверждение списка предприятий, которые будут переданы в уставной капитал акционерного общества, а также других активов, которые вносятся в качестве взноса: недвижимость, земельные участки, в том числе право их использования;

формирование органов управления;

инвентаризация активов;

выбор оценщика и оценка указанных предприятий (долей, акций);

формирование уставного капитала,передача активов акционерному обществу.

Вот последний этап сейчас и завершается.

"Учитывая то обстоятельство, что на сегодня акции ЧАО "КЭЗ"Транссигнал" не включены в уставный капитал ПАО "Укрзализныця" (несмотря на разблокирование процесса передачи последних Министерством инфраструктуры Украины в ПАО "Укрзализныця"), таковой не является сформирован", — поясняет Юлия Курило, адвокат, партнер адвокатского объединения "СК Груп".

По ее словам, согласно решению Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Украины № 692 от 27.05.2014 года "Об утверждении Порядка регистрации выпуска акций акционерных обществ, создаваемых в процессе приватизации и корпоратизации" указанное обстоятельство не дает завершить процедуру корпоратизации государственного монополиста.

Имеются ли другие ограничения?

Дмитрий Овсий напоминает, что процесс в целом двигался очень медленно, с существенным отставанием от первично декларируемых сроков. Он говорит, что из-за столь масштабной трансформации отрасли существуют обычные препятствия, возникающие в процессе реорганизации крупных предприятий.

Например, законом предусмотрена возможность сохранения всех лицензий. "Остальные разрешительные документы, дающие право заниматься той или иной деятельностью, необходимо изменить в связи с корпоратизацией. В период проведения таких изменений могут быть сложности", — говорит партнер GORO legal.

Наибольшие сложности переходного периода корпоратизации — это трансформация структурных подразделений предприятия.

По словам Овсия, многие из них докорпоратизации обладали широкой автономией, и закон не предусмотрел особенности перехода прав и обязательств для этих подразделений. Это могло отразиться на взаимодействиях с контрагентами.

Но все же главный момент в том, что зарегистрированный выпуск акций ПАО "Укрзализныця" позволит привлекать новые кредиты. Сотрудничество с ЕБРР сейчас очень кстати. Ведь программа обновления подвижного состава на 2017 год находится на грани провала. Практически все объявленные в текущем году тендеры на закупку полувагонов не состоялись. Сначала из-за неуступчивости машиностроителей, а позже — из-за появления на тендерах УЗ компаний, которые их просто-напросто заблокировали через суды или жалобы в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ). В подвешенном состоянии закупка 2 465 полувагонов.

Войцех Балчнун анонсировал новый тендер на 1 000 единиц за счет средств компании. Кроме того, на собственных мощностях УЗ намерена в текущем году произвести более 2 000 полувагонов.

Суммарно все эти закупки сопоставимы с той единственной, которую может профинансировать ЕБРР. Поэтому благополучное завершение корпоратизации в интересах не только железной дороги, но и многих ее контрагентов.