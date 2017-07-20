"Укрзализныця" приступила к завершению корпоратизации

Процесс завершения корпоратизации ПАО "Укрзализныця" разблокирован и вскоре может быть завершен. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил председатель правления компании Войцех Балчун.

"Сегодня акции АО "Киевский электротехнический завод "Транссигнал" зачислены на счет в ценных бумагах ПАО "Укрзализныця" в депозитарном учреждении — в АО "Ощадбанк". А вчера с Мининфраструктуры подписали акт приема-передачи акций. Таким образом завершена более чем полуторагодовалая эпопея по передаче этих акций в уставный капитал УЗ", — написал он. По словам Балчуна, это последний из семи заводов-акционерных обществ, акции которых вносятся в уставный капитал ПАО "Укрзализныця".

"Теперь получили возможность для выпуска акций и завершения корпоратизации общества. Неотложность такого шага неоднократно подчеркивал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Это мощный позитивный сигнал для рынка, который говорит об эффективных изменениях в компании", — резюмировал Войцех Балчун.

В мае 2017 года стало известно, что корпоратизация УЗ не завершена, так как на баланс акционерного общества не получается передать акции ЧАО "Транссигнал". Тогда сообщалось, что единственным акционером и учредителем этого предприятия является государство в лице Министерства инфраструктуры Украины. Из-за несоответствия размера уставного капитала ЧАО с суммой выпуска акций этого завода (разрыв в почти в 1,5 млн грн), его акции депозитарное учреждение не принимает к зачислению в ценные бумаги ПАО "Укрзализныця".

Напомним, что ПАО "Украинская зализныця" начало хозяйственную деятельность 1 декабря 2015 года. Оно было зарегистрировано 21 октября 2015 года в рамках корпоратизации Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").