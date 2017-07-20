"Укрзализныця" приступила к завершению корпоратизации

20 июля 2017, 08:45
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Процесс завершения корпоратизации "Укрзализыци" разблокирован — глава компании Войцех Балчун

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Процесс завершения корпоратизации ПАО "Укрзализныця" разблокирован и вскоре может быть завершен. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил председатель правления компании Войцех Балчун.

"Сегодня акции АО "Киевский электротехнический завод "Транссигнал" зачислены на счет в ценных бумагах ПАО "Укрзализныця" в депозитарном учреждении — в АО "Ощадбанк". А вчера с Мининфраструктуры подписали акт приема-передачи акций. Таким образом завершена более чем полуторагодовалая эпопея по передаче этих акций в уставный капитал УЗ", — написал он.

По словам Балчуна, это последний из семи заводов-акционерных обществ, акции которых вносятся в уставный капитал ПАО "Укрзализныця".

"Теперь получили возможность для выпуска акций и завершения корпоратизации общества. Неотложность такого шага неоднократно подчеркивал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Это мощный позитивный сигнал для рынка, который говорит об эффективных изменениях в компании", — резюмировал Войцех Балчун.

В мае 2017 года стало известно, что корпоратизация УЗ не завершена, так как на баланс акционерного общества не получается передать акции ЧАО "Транссигнал".

Тогда сообщалось, что единственным акционером и учредителем этого предприятия является государство в лице Министерства инфраструктуры Украины. Из-за несоответствия размера уставного капитала ЧАО с суммой выпуска акций этого завода (разрыв в почти в 1,5 млн грн), его акции депозитарное учреждение не принимает к зачислению в ценные бумаги ПАО "Укрзализныця".

Напомним, что ПАО "Украинская зализныця" начало хозяйственную деятельность 1 декабря 2015 года. Оно было зарегистрировано 21 октября 2015 года в рамках корпоратизации Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

Сокращенное наименование — ПАО "Укрзализныця" (JSC Ukrzaliznytsia). Учредитель — государство Украина в лице Кабинета министров.

"Укрзализныця" создана на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины, а также более 50 предприятий и учреждений железнодорожного транспорта общего пользования, которые реорганизуются путем слияния. В перечень предприятий, на базе которых образовано ПАО, входит шесть железных дорог, вагоноремонтные заводы, ж/д госпредприятия, проектно-изыскательские институты ж/д транспорта, ряд проектно-конструкторско-технологических бюро.

Киевский электротехнический завод "Транссигнал" создан в 1875 году как мастерские по ремонту и изготовлению телеграфных аппаратов и средств связи для железной дороги. Сейчас — ведущее предприятие по изготовлению средств сигнализации, электрической и диспетчерской централизации, устройств автоблокировки для железных дорог и метрополитенов, а также средств дефектоскопии рельсов и измерения колеи.

По материалам: "Дело"
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Теги: укрзалізниця , железная дорога , мининфраструктуры , инфраструктура , войцех балчун

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