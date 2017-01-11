Поплавский зарегистрировал колбасу "Ректорскую"

11 января 2017, 13:05
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Бывший ректор Киевского национального университета культуры и искусств (КНУКиИ) зарегистрировал два торговых знака: "Колбаса "Ректорская" и "Колбаса "Профессорская"

Поплавский зарегистрировал колбасу Увеличить картинку

Депутат Михаил Поплавский (группа "Воля народа") зарегистрировал два торговых знака: "Колбаса "Ректорская" и "Колбаса "Профессорская".

Согласно данным на сайте Украинского института интеллектуальной собственности (Укрпатент), товарные знаки зарегистрированы 26 декабря 2016 года.

М.Поплавский был ректором Киевского национального университета культуры и искусств (КНУКиИ) с 1993 по 2015 гг.

Сыну М.Поплавского Александру принадлежит ООО "Ятрань", также он вместе с Дмитрием Диденко владеет ООО "Ятрань-Агро" (оба — Кировоградская обл.).

Как известно, в 2015 году чистая прибыль ООО "Ятрань" выросла на 43%, до 8,16 млн грн, чистый доход — на 20,5%, до 41,3 млн грн. ООО "Ятрань-Агро" в 2015 году сократило чистую прибыль на 12,3%, до 11 тыс. грн, чистый доход компании вырос на 43%, до 400 тыс. грн.

Продукция "Ятрань" и "Ятрань-Агро" реализуется в 14-ти эко-магазинах сети "ПоплавОк". Ассортимент магазинов насчитывает более двухсот единиц — мясную и молочную продукцию, овощи, фрукты, масло, соки, напитки собственного производства, минеральную воду, домашние соленья и консервацию.

Согласно информации на сайте сети "ПоплавОк", собственный мясной цех фермерского хозяйства "Ятрань" выпускает более 30-ти наименований колбасных изделий. Мини-завод по изготовлению безалкогольных напитков обеспечивает производство фирменных напитков — "Домашний квас", "Компот", "Томатный сок", хлеб и выпечка готовятся в собственной пекарне.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: торговая марка , колбаса , мясо

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